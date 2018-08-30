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    У Києві розпочалося молоде бабине літо

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    У Києві розпочалося молоде бабине літо

    Останній день літа у столиці буде теплим, а надалі температура ще підвищиться

    У п’ятницю, 31 серпня, у столиці буде сухо, сонячно і тепло. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

    «У Києві літо завершується чудовою погодою - сонячною, +26 градусів», - написала вона.

    За її прогнозом, далі очікується поступове підвищення температури до +28+30 градусів.

    «1 вересня у столиці світитиме сонце та буде +27, +28 градусів», - повідомила Діденко.

    За її словами, така ж тепла погода буде 31 серпня у більшості областей України, крім західної частини, де залишається ймовірність локальних дощів.

    «Хто не знав чи не чув: частенько з 28 серпня, з Пречистої, і до 11 вересня - період молодого бабиного літа. І українська погода - повноатмосферний тому доказ», - зазначила Діденко.

    Як повідомлялося, середня місячна температура у вересні цього року прогнозується на рівні 14-19 градусів тепла, що дещо вище середніх багаторічних значень

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