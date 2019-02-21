У Києві розпочався суд над догхантером Святогором



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На судовому засіданні у справі догхантера Олексія Святогора зачитано обвинувальний акт Фото: УНІАН

Визначено, яким чином буде відбуватися судовий процес над відомим вбивцею собак

Сьогодні, 21 лютого, на судовому засіданні у справі про відомого догхантера Олексія Святогора, якого звинувачують вбивствах собак і закликах до розправи над бездомними тваринами, прокурор зачитав обвинувальний акт та був встановлений порядок дослідження доказів. Про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

«На сьогоднішньому засіданні зачитали обвинувальний акт, встановили порядок дослідження доказів, тобто яким чином буде відбуватися судовий процес. Визначили, що спочатку суд долучає письмові матеріали кримінального провадження, далі допитує потерпілих свідків і в кінці допитає обвинуваченого», - розповіла вона в коментарі УНН.

Наступне засідання призначене на 9 квітня, відбудеться воно о 14:00.

Нагадаємо, після підготовчого засідання 1 лютого суд призначив до розгляду обвинувальний акт у справі Олексія Святогора.

Нагадаємо, в червні 2018 року в Києві арештували без права внесення застави відомого вбивцю собак Олексія Святогора. Його підозрюють у створенні і розповсюдженні продукції, що пропагує культ насилля і жорстокості. Пізніше суд змінив Святогору запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт, термін якого завершився 7 серпня. Відомо також, що Святогор порушував цей арешт і виходив з дому.

17 серпня прокуратура передала справу київського догхантера Олексія Святогора в суд.

У вересні 2018 року Шевченківський районний суд Києва виніс вирок Олександру Королю, який отруїв 7 бездомних собак в центрі Києва. Суд оштрафував шкуродера на 10,5 тис. грн і засудив до 6 місяців арешту.