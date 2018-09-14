У Києві суд виніс вирок серійному живодеру



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Фото: QHA Олександр Король на одному із засідань суду

Суд оштрафував шкуродера на 10,5 тис. грн і засудив до 6 місяців арешту

Шевченківський районний суд Києва виніс вирок Олександру Королю, який отруїв 7 бездомних собак в центрі Києва. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила правозахисниця Оксана Костюкевич.

Суд оштрафував шкуродера на 10,5 тис. грн і засудив до 6 місяців арешту.

«Звільнений від арешту через закінчення терміну давності кримінальної справи», - зазначила зоозахисник.

Короля звинувачували в отруєнні 7 бездомних собак в бостаду ім. Фоміна в центрі Києва.

Нагадаємо, в червні в Києві арештували без права внесення застави відомого вбивцю собак Олексія Святогора. Його підозрюють у Створенні і розповсюдженні продукції, що пропагує культ насилля і жорстокості. Пізніше суд змінив Святогору запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт, термін якого завершився 7 серпня. Відомо також, що Святогор порушував цей арешт і виходив з дому.

17 серпня прокуратура передала справу київського догхантера Олексія Святогора в суд.