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    У Києві суд виніс вирок серійному живодеру

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    <div class="copy">Олександр Король на одному із засідань суду</div> - У Києві суд виніс вирок серійному живодеру
    Фото: QHA
    Олександр Король на одному із засідань суду

    Суд оштрафував шкуродера на 10,5 тис. грн і засудив до 6 місяців арешту

    Шевченківський районний суд Києва виніс вирок Олександру Королю, який отруїв 7 бездомних собак в центрі Києва. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила правозахисниця Оксана Костюкевич.

    Суд оштрафував шкуродера на 10,5 тис. грн і засудив до 6 місяців арешту.

    «Звільнений від арешту через закінчення терміну давності кримінальної справи», - зазначила зоозахисник.

    Короля звинувачували в отруєнні 7 бездомних собак в бостаду ім. Фоміна в центрі Києва.

    Нагадаємо, в червні в Києві арештували без права внесення застави відомого вбивцю собак Олексія Святогора. Його підозрюють у Створенні і розповсюдженні продукції, що пропагує культ насилля і жорстокості. Пізніше суд змінив Святогору запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт, термін якого завершився 7 серпня. Відомо також, що Святогор порушував цей арешт і виходив з дому.

    17 серпня прокуратура передала справу київського догхантера Олексія Святогора в суд.

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