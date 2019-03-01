У Києві скоєно напад на учасницю Євробачення-2013



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Злата Огнєвіч на Євробаченні-2013 зайняла третє місце

Зловмисник напав на українську співачку Злату Огнєвіч біля її будинку

У четвер, 28 лютого, у Києві невідомий чоловік напав на українську співачку Злату Огнєвіч, яка представляла Україну на Євробаченні-2013 та зайняла третє місце. Інцидент стався ввечері. Про це співачка розповіла у своєму Instagram.

«Сьогодні на мене напали. Біля мого ж будинку. Не знаю тепер, що з цим робити. Я впевнена, що людина, яка це зробила, зараз дивиться. А тому я прошу залишити мене в спокої, не переслідувати мене більше, тому що все це виллється у неприємну для тебе історію», - розповіла співачка.

Огнєвіч зазначила, що її врятував її водій, який був поруч. Вони викликали поліцію, яка затримала зловмисника.

У своїх Stories співачка опублікувала відео, на якому зловмисник їй погрожує переслідуванням. «Я не відстану від тебе ніколи в житті. Ніхто тобі не допоможе», - каже чоловік.

Нагадаємо, 28 грудня близько 10:30 біля радіокомпанії у Києві невідомі скоїли напад на Дзідзьо.

Пізніше актор назвав ім’я одного із нападників.

23 січня у Борисполі двоє невідомих чоловіків побили директора української співачки Ольги Цибульської.

Джерело: УНІАН