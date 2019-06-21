У Києві станцію метро «Хрещатик» закрили через повідомлення про вибухівку



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Надійшов анонімний дзвінок про мінування

Станцію столичного метрополітену «Хрещатик» та пересадку на «Майдан Незалежності» зачинено на вхід та вихід через повідомлення про мінування.

Про це повідомляють пасажири, які зараз перебувають у підземці, та пресслужба КП «Київський метрополітен».

«Станцію «Хрещатик» та пересадку на «Майдан Незалежності» зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування», - вказали у метрополітені.

Як зазначається, інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки.

До слова, напередодні у метрополітені показали, як просувається будівництво лінії на Виноградар. Представникам ЗМІ дозволили спуститися у шахтний стовбур, аби вони могли на власні очі побачити, як проходять роботи з продовження «зеленої гілки» метрополітену в сторону столичного мікрорайону Виноградар.