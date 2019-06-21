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    У Києві станцію метро «Хрещатик» закрили через повідомлення про вибухівку

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    У Києві станцію метро «Хрещатик» закрили через повідомлення про вибухівку

    Надійшов анонімний дзвінок про мінування

    Станцію столичного метрополітену «Хрещатик» та пересадку на «Майдан Незалежності» зачинено на вхід та вихід через повідомлення про мінування.

    Про це повідомляють пасажири, які зараз перебувають у підземці, та пресслужба КП «Київський метрополітен».

    «Станцію «Хрещатик» та пересадку на «Майдан Незалежності» зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування», - вказали у метрополітені.

    Як зазначається, інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки.

    До слова, напередодні у метрополітені показали, як просувається будівництво лінії на ВиноградарПредставникам ЗМІ дозволили спуститися у шахтний стовбур, аби вони могли на власні очі побачити, як проходять роботи з продовження «зеленої гілки» метрополітену в сторону столичного мікрорайону Виноградар. 

     

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