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    У Києві стартував фестиваль тату

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    Головний гість фестивалю - найбільш пірсингована людина в світі
    Головний гість фестивалю - найбільш пірсингована людина в світі

    Фестиваль тату триватиме три дні - організатори обіцяють більше тисячі нових крутих малюнків на тілі

    У Києві 18 травня стартував фестиваль тату. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

    Малюнки на тілі цьогоріч можна зробити наосліп безкоштовно, щоправда, зображують таким бажаючим повій та кораблі.

    Фестиваль тату триватиме три дні - організатори обіцяють більше тисячі нових крутих малюнків на тілі.

    Особливою ізюминкою фестивалю став його головний гість - найбільш пірсингована людина в світі Рольф Бухгольц із Німеччини.

    До слова, в Одесі відбудеться фестиваль середньовічної культури «Порохова вежа».

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