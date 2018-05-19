У Києві стартував фестиваль тату
-
Розсилка
Головний гість фестивалю - найбільш пірсингована людина в світі
Фестиваль тату триватиме три дні - організатори обіцяють більше тисячі нових крутих малюнків на тілі
У Києві 18 травня стартував фестиваль тату. Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Малюнки на тілі цьогоріч можна зробити наосліп безкоштовно, щоправда, зображують таким бажаючим повій та кораблі.
Фестиваль тату триватиме три дні - організатори обіцяють більше тисячі нових крутих малюнків на тілі.
Особливою ізюминкою фестивалю став його головний гість - найбільш пірсингована людина в світі Рольф Бухгольц із Німеччини.
До слова, в Одесі відбудеться фестиваль середньовічної культури «Порохова вежа».