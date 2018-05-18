В Одесі відбудеться фестиваль середньовічної культури «Порохова вежа»

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«Порохова вежа» представить одеситам: середньовічні ремісничі ярмарки та лицарські турніри, лучний тир, майстер-класи, таверни, антуражні фотосесії

18-20 травня 2018 року в Центральному парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка відбудеться V Одеський фестиваль середньовічної культури «Порохова вежа».



Фестиваль пройде на Суворовській алеї парку, біля Карантинної аркади.



У рамках денної програми фестивалю відбудуться: професійні спортивні змагання із середньовічного бою (ІСБ) між бійцями з різних міст України та зарубіжжя, сучасному мечевому бою серед дітей та підлітків, ремісничі ярмарки, майстер-класи майстрів народного промислу, конкурсні програми для дітей і дорослих, антуражні фотосесії в середньовічних костюмах, стрільба із справжньої середньовічної балісти та багато іншого.



У рамках вечірньої програми пройде рок-фестиваль одеських рок-колективів. Тут свої програми готові представити понад 20 груп.



Відвідувачів також чекають театралізовані вистави, колоритні середньовічні танці та фаєр-шоу, що зачаровує. На території фестивалю буде працювати лучний тир, а також мережа таверн з різноманітною їжею і напоями, приготованими за старовинними технологіями на відкритому вогні.

Програма фестивалю «Порохова вежа»

П'ятниця, 18 травня

15:00 - відкриття першого дня фестивалю, виступ ансамблів історичного танцю, інтерактивні майстер-класи, конкурси, квести для дітей і дорослих, верхова їзда на лицарських конях, показові виступи з реслінгу.

16:00 - 19.00 - спортивний лицарський турнір - відкритий кубок Одеси з історичного фехтування.

17:00 - 20:00 - танці, танцювальні майстер-класи «Міжмир'я».

19.00 - 23:00 - виступи одеських рок-колективів, смолоскипна хода, фаєр-шоу «Seiya», «Flammantis».



Субота, 19 травня

11:00 - 13.00 - відкриття другого дня фестивалю. Промова короля, представлення команд, середньовічні танці на честь лицарів і короля.

Перший блок лицарських боїв на ристалищі: індивідуальні поєдинки в номінації «Щит-меч». Середньовічні аніматори (ходулісти), конкурси для глядачів.

13.00 - 16.00 - другий блок лицарських боїв на ристалищі: командні поєдинки в номінації 5х5 (чоловіки), 3х3 (жінки). Інтерактивні історичні танці з майстер-класами «Міжмир'я», «Triberries».

16:00 - 17:00 - квест «Злови відьму».

17:00 - 19.00 - третій блок лицарських боїв на ристалищі: командні поєдинки в номінації 5x5 (чоловіки), 10x10 (чоловіки). Інтерактивні історичні танці з майстер-класами «Міжмир'я».

19.00 - 20.00 - мова короля, підбиття підсумків, закриття турнірного дня, вручення призів переможцям конкурсів та квестів першого дня, верхова їзда на лицарських конях, показові виступи з реслінгу.

20:00 - 22:00 - виступ одеських рок-колективів, смолоскипна хода, фаєр-шоу «Flammantis».



Неділя, 20 травня

11:00 - 13.00 - відкриття третього дня фестивалю. Представлення команд і лицарських дворів, виступ лицарів перед судом прекрасних дам. Перший блок лицарських боїв на ристалищі: фінали індивідуальних поєдинків в номінації «Щит-меч» і відкритого кубка Одеси з історичного фехтування. Конкурси для глядачів, старовинні танці «Міжмир'я».

13:00 - 14:00 - театральний виступ Одеського обласного театру ляльок.

14:00 - 16:00 - другий блок лицарських боїв на ристалищі: бої лицарських дворів у номінації «Довгий меч», «Щит-меч», 2x2, «Лицарський спис». Конкурси для глядачів, інтерактивні історичні танці з майстер-класами «Capre Diem ''.

16:00 - 17:00 - квест «Злови відьму».

17:00 - 18:00 - третій блок лицарських боїв на ристалищі: бої лицарських дворів у номінації «Битва за міст», «Битва за прапор», «Битва дворів». Верхова їзда на лицарських конях, показові виступи з реслінгу.

18:00 - 19:00 - нагородження учасників турніру, вручення призів переможцям конкурсів та квестів першого-третього днів, розпродаж виробів ремісників.

19.00 - 22:00 - виступ одеських рок-колективів, закриття фестивалю, смолоскипна хода, фаєр-шоу «Seiya», салют.