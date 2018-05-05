У Києві стався вибуху, є загиблий

За попередніми даними, вибухнула граната

У Києві на вулиці Кирилівській,117 стався вибух, одна людина загинула. Про це повідомляє «Громадське». Зазначається, що вибух пролунав близько 00:45 суботи. На місце прибула машина патрульної поліції та очепила місце інциденту. Правоохоронці встановлюють обставини події та особу загиблого. У Києві на вулиці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Громадське Поліція на місці вибуху

За попередніми даними, вибухнула граната

У Києві на вулиці Кирилівській,117 стався вибух, одна людина загинула.

Про це повідомляє «Громадське».

Зазначається, що вибух пролунав близько 00:45 суботи. На місце прибула машина патрульної поліції та очепила місце інциденту.

Правоохоронці встановлюють обставини події та особу загиблого.

У Києві на вулиці Кирилівській пролунав вибух — загинула одна людина. На місце прибула машина патрульної поліції та очепила місце інциденту pic.twitter.com/YmhwvMKYAQ — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 4 травня 2018 р.

За попередніми даними, стався вибух гранати.

За словами свідка, швидше за все загинув безхатько. Він сидів на вході у двір на порозі приміщення, яке здається в оренду.

До слова, 3 травня поліцейські затримали у передмісті Чернігова чоловіка, який погрожував підірвати міжміський автобус.