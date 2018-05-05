У Києві стався вибуху, є загиблий
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За попередніми даними, вибухнула граната
У Києві на вулиці Кирилівській,117 стався вибух, одна людина загинула.
Про це повідомляє «Громадське».
Зазначається, що вибух пролунав близько 00:45 суботи. На місце прибула машина патрульної поліції та очепила місце інциденту.
Правоохоронці встановлюють обставини події та особу загиблого.
У Києві на вулиці Кирилівській пролунав вибух — загинула одна людина. На місце прибула машина патрульної поліції та очепила місце інциденту pic.twitter.com/YmhwvMKYAQ— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 4 травня 2018 р.
За попередніми даними, стався вибух гранати.
За словами свідка, швидше за все загинув безхатько. Він сидів на вході у двір на порозі приміщення, яке здається в оренду.
До слова, 3 травня поліцейські затримали у передмісті Чернігова чоловіка, який погрожував підірвати міжміський автобус.