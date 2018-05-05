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    У Києві стався вибуху, є загиблий

    За попередніми даними, вибухнула граната
    У Києві на вулиці Кирилівській,117 стався вибух, одна людина загинула. Про це повідомляє «Громадське». Зазначається, що вибух пролунав близько 00:45 суботи. На місце прибула машина патрульної поліції та очепила місце інциденту.  Правоохоронці встановлюють обставини події та особу загиблого. У Києві на вулиці
    • Сьогодні, 01:51
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    Поліція на місці вибуху
    Фото: Громадське
    Поліція на місці вибуху

    За попередніми даними, вибухнула граната

    У Києві на вулиці Кирилівській,117 стався вибух, одна людина загинула.

    Про це повідомляє «Громадське».

    Зазначається, що вибух пролунав близько 00:45 суботи. На місце прибула машина патрульної поліції та очепила місце інциденту. 

    Правоохоронці встановлюють обставини події та особу загиблого.

    За попередніми даними, стався вибух гранати.

    За словами свідка, швидше за все загинув безхатько. Він сидів на вході у двір на порозі приміщення, яке здається в оренду.

    До слова, 3 травня поліцейські затримали у передмісті Чернігова чоловіка, який погрожував підірвати міжміський автобус.

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