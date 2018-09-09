У Києві стовп зупинив жінку, що кермувала автівкою, ледь тримаючись на ногах
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Фото: «Київ оперативний»
ДТП у Межовому провулку
Жінка була в неадекватному стані
У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю водія-жінки, що ледь трималась на ногах. Про це пише «Київ оперативний».
Аварія трапилася у Межовому провулку. Жінка кермувала автомобілем Chery.
«Пані Аня керувала автомобілем Chery… Їхала по Межовому провулку. Потім приїхала у стовп. Стан Ані можна побачити на відео», - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, на столичній Оболоні водій Toyota протаранив дві машини і втік.