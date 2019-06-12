У Києві створено спецвідділення для ув’язнених з психічними розладами



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Ув’язнені з розладами психіки перебуватимуть під наглядом спеціалістів Територіального медичного об'єднання «Психіатрія»

За ініціативи столичної прокуратури Київською міською державною адміністрацією спільно з Міністерством юстиції України та Центральним міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань та пробації на базі Територіального медичного об'єднання «Психіатрія» утворено та відповідно облаштовано спеціалізоване відділення для утримання осіб, які страждають на психічні розлади та перебувають під вартою. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Так, столична прокуратура неодноразово звертала увагу державних органів щодо неналежного медичного забезпечення арештантів, які утримуються у Київському слідчому ізоляторі та страждають на психічні розлади. Лише у минулому році на території Київського СІЗО померли двоє ув’язнених з психічними розладами, а у 2017-му – четверо. Крім того, на території Києва та Київської області є лише одна установа для утримання ув’язнених даної категорії, яка розташована у с. Глеваха», - зазначили у прокуратурі.

На сьогоднішній день ув’язнені з розладами психіки перебуватимуть під наглядом спеціалістів Територіального медичного об'єднання «Психіатрія», окремо від інших арештантів, та зможуть отримувати високоспеціалізовану психіатричну допомогу.

У прокуратурі зауважили, що умови тримання осіб у вказаному спецвідділенні не відрізняються від умов утримання у слідчому ізоляторі, приміщення оснащені камерами відеоспостереження та перебувають під посиленим наглядом.

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві байкера Дмитро Слепченко, перебуваючи у психоневрологічній лікарні у Глевасі, здійснював втечі з метою уникнення лікування.

14 травня він був затриманий правоохоронцями у кінотеатрі.