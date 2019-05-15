З психлікарні під Києвом утік вбивця, який два роки тому розстріляв байкера (фото)



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У Глевасі правоохоронці затримали засудженого за вбивство чоловіка Фото: В'ячеслав Аброськін, Facebook

Дмитро Слепченко скоїв втечу з психоневрологічної лікарні і був затриманий правоохоронцями

У вівторок, 14 травня, працівниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України в Київській області був знов затриманий Дмитро Слепченко, який ще в травні 2017 року вперше був затриманий, а в подальшому заарештований за вбивство байкера в Києві. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

«Згідно з діючим рішенням Дарницької районного суду Києва Слепченко має перебувати у Київській міській психоневрологічній лікарні закритого типу у Глевасі Київської області. Але він вільно пересувався на авто «Лексус LX», який зареєстрований на ім’я його співмешканки. Більш того, затримали його у Глевасі під час перегляду фільму у кінотеатрі», - розповів Аброськін.

Він зазначив, що «на сьогодні у слідства Нацполіції дуже багато питань як до Слепченка, який скоїв втечу зі спеціалізованого лікувального закладу закритого типу, так і до керівництва самого закладу, яке, наскільки нам відомо, сприяло цьому неодноразово».

Нагадаємо, 24 травня 2017 року на Харківському шосе у Києві Слепченко розстріляв молодого чоловіка-байкера, 1981 р.н., який рухався на мотоциклі, що привело до смерті останнього. Без батька залишилися двоє дітей.