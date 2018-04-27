У Києві суд обирає запобіжний захід Бубенчику

В залі суду присутні Бубенчик та всі його адвокати

У Печерському райсуді Києва 27 квітня продовжилося засідання, присвячене обранню запобіжного заходу активісту Івану Бубенчику. В залі присутні сам Бубенчик, його адвокати, представники обвинувачення та суддя Олексій Соколов. Як відомо, під час попереднього судового засідання 24 квітня сторона захисту наголосила на необхідності присутності на



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іван Бубенчик

В залі суду присутні Бубенчик та всі його адвокати

У Печерському райсуді Києва 27 квітня продовжилося засідання, присвячене обранню запобіжного заходу активісту Івану Бубенчику.

В залі присутні сам Бубенчик, його адвокати, представники обвинувачення та суддя Олексій Соколов.

Як відомо, під час попереднього судового засідання 24 квітня сторона захисту наголосила на необхідності присутності на процесі усіх чотирьох адвокатів. Суд прийняв таку аргументацію та переніс засідання на 27 квітня.

Раніше Генеральна прокуратура подала нове клопотання до суду про обрання запобіжного заходу активісту Євромайдану Івану Бубенчику.

Нагадаємо, активіста Революції гідності Івана Бубенчика, який розповів журналістам, що стріляв по «Чорній роті» Беркуту під час Майдану, затримали на кордоні з Польщею 3 квітня. Йому інкримінували вбивство на Майдані двох працівників МВС.

Пізніше стало відомо, що начальник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк заявив, що Івана Бубенчика затримали на кордоні через численні неявки на допит та вручили підозру у вбивстві беркутівців під час Революції гідності.

Також відомо, що генпрокурор Юрій Луценко вважає неправильною кваліфікацію дій Бубенчика.

Генпрокуратура зняла з учасника Бубенчика підозру в умисному вбивстві і відкликала клопотання про арешт.

Читайте також:

Справа майданівця Івана Бубенчика: чому він повинен бути звільнений

Покарати не можна помилувати… Іван Бубенчик та його дилема