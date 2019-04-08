У Києві судитимуть афериста, який заволодів квартирою на Печерську вартістю 1,3 млн грн



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Шахрай використав підроблені правовстановлюючі документи на квартиру, яка належала одній із банківських установ

Київською місцевою прокуратурою №10 скеровано до Шевченківського районного суду обвинувальний акт щодо громадянина України, уродженця м. Луганськ, який у шахрайський спосіб заволодів квартирою на вул. Лєскова на Печерську вартістю понад 1,3 млн грн. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для реалізації шахрайської схеми підозрюваний у травні 2018 року використав підроблені правовстановлюючі документи на квартиру, яка на праві приватної власності належала одній з банківських установ.

На підставі вказаних документів зловмисник зареєстрував право власності на даний об’єкт нерухомості на свою користь. У подальшому, для легалізації одержаного в шахрайський спосіб майна квартиру відчужили ще один раз.

За наслідком досудового розслідування чоловіку пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочинів передбачених, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, триває досудове розслідування у виділеному кримінальному провадженні щодо співучасників цього злочину.

Нагадаємо, нещодавно було оголошено підозру зловмиснику, який на підставі підроблених документів незаконно продав квартиру у столиці, що належала 84-річній киянці.