У Києві судитимуть аферистів, які привласнили та продали дев’ять квартир



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Організатору групи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі близько 4 млн гривень Фото: Прокуратура Києва

Зловмисники завдали громадянам збитків на загальну суму 15 млн грн

Столичними правоохоронцями завершено досудове розслідування відносно учасників організованої групи, які з використанням підроблених документів заволоділи дев’ятьма квартирами у столиці. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Так, учасники організованої групи, діючи під керівництвом раніше судимого чоловіка, надавали нотаріусам підроблені правовстановлюючі документи на квартири людей, які померли або тимчасово не проживали у них. Надалі на підставі цих документів укладалися угоди купівлі-продажу квартир, після цього об’єкти нерухомості переходили у власність учасників організованої групи, а потім перепродавалися добросовісним набувачам», - йдеться в повідомленні.

За такою схемою упродовж 2015-2016 років учасники злочинної групи заволоділи 9-ма об’єктами нерухомості у різних районах Києва, заподіявши збитки громадянам та територіальній громаді на загальну суму понад 15 млн гривень.

На даний час щодо організатора групи судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі близько 4 млн гривень. Стосовно інших учасників організованої групи судом обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту та особистого зобов’язання.

Під час досудового розслідування на зазначені квартири накладено арешт з метою неможливості їх подальшого відчуження.

Обвинувальний акт щодо 7 учасників організованої групи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України направлено до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Учасникам злочинної групи загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.