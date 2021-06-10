У Києві судитимуть лікаря, через якого жінка не зможе народити дитину

Дії лікаря спричинили тяжкі наслідки для пацієнтки

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням лікаря-акушер-гінеколога приватної клініки у неналежному виконані професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнта. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Так, у серпні 2019 року до приватної клініки було госпіталізовано жінку, яка перебувала на 41 тижні вагітності.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення операції лікарем-гінекологом порушено техніку операції «Кесарів розтин» та допущено дефект, що призвів до післяопераційних ускладнень і, як наслідок, видалення матки.

Дії лікаря-акушер-гінеколога кваліфіковано за ч. 1 ст. 140 КК України, тобто неналежне виконання своїх професійних обов'язків внаслідок несумлінного ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнта у вигляді втрати органу та втрати репродуктивної здатності.

Наразі обвинувальний акт відносно обвинуваченої скеровано до Солом’янського районного суду Києва для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 2 років, або позбавленням волі на той самий строк.

Досудове розслідування здійснювалося співробітниками Слідчого управління ГУНП у м. Києві.

Як повідомлялося, лікарю-стоматологу, який займався стоматологічною практикою в Києві, було повідомлено про підозру у вчиненні замаху на вбивство 70-річної жінки, яка була його пацієнткою, у розбійному нападі на ще одну жінку, крадіжці, шахрайстві на 400 тис. грн та погрозі насильством прокурору під час обрання йому запобіжного заходу. А в ході досудового розслідування вказаних епізодів правоохоронці встановили причетність 33-річного підозрюваного до ще одного особливо тяжкого злочину.