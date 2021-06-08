Столичний стоматолог підозрюється в замаху на вбивство та ще низці тяжких злочинів

У липні 2020 року чоловік здійснив замах на вбивство колишньої тещі

У березні 2021 року лікарю-стоматологу, який займався стоматологічною практикою в Києві, було повідомлено про підозру у вчиненні замаху на вбивство 70-річної жінки, яка була його пацієнткою, у розбійному нападі на ще одну жінку, крадіжці, шахрайстві на 400 тис. грн та погрозі насильством прокурору під час обрання йому запобіжного заходу (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 345 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У ході досудового розслідування вказаних епізодів правоохоронці встановили причетність 33-річного підозрюваного до ще одного особливо тяжкого злочину. Так, у липні 2020 року підозрюваний на ґрунті тривалих неприязних відносин здійснив замах на вбивство колишньої тещі шляхом створення умов, необхідних для настання дорожньо-транспортної пригоди.

Реалізуючи злочинний задум, підозрюваний, достеменно знаючи, де працює потерпіла та на якому автомобілі вона пересувається, здійснив пошкодження гальмівного шлангу та системи газобалонного обладнання, що у подальшому могло призвести до ДТП та вибуху автомобіля.

Однак бажаний для підозрюваного результат не настав, оскільки потерпіла під час руху на автомобілі зрозуміла, що гальмівна система несправна, у зв’язку з чим здійснила екстрену зупинку автомобіля за допомогою ручних гальм.

Наразі підозрюваному за клопотанням прокурора продовжено строк тримання під вартою. Досудове розслідування у об’єднаному кримінальному провадженні триває.

Також нагадуємо, що на розгляді судів перебувають ще два кримінальні провадження відносно цієї ж особи за фактами вчинення інших тяжких злочинів. А саме, у Дарницькому районному суді столиці за ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 185 КК України та Броварському міськрайонному суді Київської області за ч. 3 ст. 185 КК України.

Як повідомлялося, у червні 2020 року підозрюваний під приводом супроводження однієї з пацієнток додому застосував сильнодіючі речовини, від яких потерпіла втратила контроль над своїми діями. Надалі, користуючись її напівпритомним станом, чоловік заволодів грошовими коштами та матеріальними цінностями останньої на загальну суму 63 тисячі гривень.

Крім того, вказаний громадянин підозрюється у замаху на вбивство 70-річної громадянки шляхом під’єднання електричних дротів, які заздалегідь мав при собі, до електричного живлення напругою 220 Вт в електричному щитку, що розташований поряд з квартирою проживання потерпілої.

Раніше у Рівному спалахнув скандал через стоматолога Інну Кравчук. У соцмережах з'явилося відео, де видно, як вона приймає маленьких пацієнтів: хапає і шарпає дівчинку, яку батьки привели полікувати зуби та б'є об крісло головою маленького хлопчика. Про те, що відбувається в стоматологічному кабінеті у соцмережі розповіла рівненська журналістка Вікторія Мамотюк. Як з’ясувалося, лікарка Інна Кравчук, якій оголосили підозру через побої дітей, не мала дозволу на практику за спеціальністю дитяча стоматологія.