Українцям спростили процес отримання лікарняного. Що зміниться

Кожен документ можна буде перевірити за спеціальним номером на сайті Пенсійного фонду

В Україні почне діяти перехідна модель впровадження електронних лікарняних з червня по серпень. Медичні заклади поступово переходитимуть на формування електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

«З 1 вересня цього року всі медзаклади мають формувати їх в електронному вигляді», –йдеться в повідомленні.

Процес отримання лікарняного для українців значно спростився.

«Пацієнт приходить до лікаря на огляд. Лікар створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність у Реєстрі та завіряє його КЕПом (кваліфікований електронний підпис). Ви отримаєте про це повідомлення від E-health. Звідти за кілька секунд лікарняний потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду. Там формується електронний листок непрацездатності – це саме той документ, за яким вам нараховують виплати. Про це ви також отримаєте повідомлення на телефон, вже від ПФУ», – пояснили в МОЗ.

Важливо, що до Пенсійного фонду потрапить лише та інформація, яка необхідна для нарахування виплат: причина непрацездатності, період лікарняного та лікар, який його виписав. Ні ПФУ, ні роботодавець не будуть знати діагноз. Кожен документ можна буде перевірити за спеціальним номером на сайті Пенсійного фонду.

Раніше МОЗ назвало переваги для українців, які отримали щеплення.