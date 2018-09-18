У Києві судитимуть політика, який побив жінку за зауваження



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Чоловік наніс жінці цілеспрямований удар правою рукою в голову

На лаву підсудних сяде 42-річний екс-голова Гостомельського осередку однієї з партій

Київською місцевою прокуратурою №4 завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 42-річного екс-голови Гостомельського осередку однієї з партій, який за зауваження про вигул собаки вдарив жінку, спричинивши їй тілесні ушкодження. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Нагадаємо, подія сталася у липні 2018 року на вул. Воскресенській у столиці. Чоловік, вигулюючи у дворі будинків собаку бійцівської породи без повідка та намордника, отримав зауваження від місцевої мешканки. У відповідь на це чоловік почав висловлюватися нецензурною лексикою. Після чого підійшов до жінки та наніс цілеспрямований удар правою рукою в голову, в результаті чого жінка отримала легкі тілесні ушкодження.

Наразі обвинувальний акт за ч. 1 ст. 296 КК України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю) скеровано до Дніпровського райсуду Києва для розгляду по суті.

До слова, 13 вересня Шевченківський районний суд Києва виніс вирок Олександру Королю, який отруїв 7 бездомних собак в центрі Києва.