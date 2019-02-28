У Києві судять адвоката за спробу підкупити прокурора за $30 тис.



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Зловмисника затримали у приміщенні столичної прокуратури під час спроби надати частину від обумовленої суми Фото: Прокуратура Києва

Адвокат намагався схилити прокурора до зміни обвинувачення у суді

Під процесуальним керівництвом прокуратури cлідчим управлінням поліції Києва завершено досудове слідство за фактом надання адвокатом неправомірної вигоди у сумі 30 тис. доларів США прокурору одного з відділів столичної прокуратури. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Зазначені кошти адвокат передавав в інтересах двох осіб, які обвинувачуються за ст. 149 КК України (торгівля людьми), з метою схилити прокурора до зміни обвинувачення у суді та, як наслідок, призначення їм менш сурового покарання», - інформують правоохоронці.

Зловмисника затримали у приміщенні столичної прокуратури під час спроби надати працівнику прокуратури частину від обумовленої суми.

На сьогодні обвинувальний акт відносно адвоката за ч.3 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди службовій особі) скеровано до суду.

Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі.

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