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    Працівника Київської митниці викрито на систематичному хабарництві

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    Затримання&nbsp;<span lang="UK">працівника митного посту &laquo;Столичний&raquo; Київської міської митниці ДФС</span> - Працівника Київської митниці викрито на систематичному хабарництві
    Затримання працівника митного посту «Столичний» Київської міської митниці ДФС
    Фото: СБУ

    Начальник зміни відділу митного оформлення та брокер організували механізм вимагання неправомірної вигоди з власників автомобілів на іноземній реєстрації

    Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному одержанні хабарів працівника митного посту «Столичний» Київської міської митниці ДФС України та його посередника. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    «Оперативники спецслужби встановили, що начальник зміни відділу митного оформлення та брокер організували механізм вимагання неправомірної вигоди з власників автомобілів на іноземній реєстрації. За пришвидшене митне оформлення, наприкінці завершення пільгового періоду розмитнення, зловмисники вимагали у власників по 200 доларів США з кожного автомобіля понад суму офіційних платежів», - йдеться в повідомленні.

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    Співробітники спецслужби затримали зловмисників під час отримання чергового хабара у розмірі 600 доларів США.

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    Працівника Київської митниці викрито на систематичному хабарництві
    Працівника Київської митниці викрито на систематичному хабарництві
    Працівника Київської митниці викрито на систематичному хабарництві

    У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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