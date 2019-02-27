Працівника Київської митниці викрито на систематичному хабарництві



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Затримання працівника митного посту «Столичний» Київської міської митниці ДФС Фото: СБУ

Начальник зміни відділу митного оформлення та брокер організували механізм вимагання неправомірної вигоди з власників автомобілів на іноземній реєстрації

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному одержанні хабарів працівника митного посту «Столичний» Київської міської митниці ДФС України та його посередника. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що начальник зміни відділу митного оформлення та брокер організували механізм вимагання неправомірної вигоди з власників автомобілів на іноземній реєстрації. За пришвидшене митне оформлення, наприкінці завершення пільгового періоду розмитнення, зловмисники вимагали у власників по 200 доларів США з кожного автомобіля понад суму офіційних платежів», - йдеться в повідомленні.

Співробітники спецслужби затримали зловмисників під час отримання чергового хабара у розмірі 600 доларів США.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.