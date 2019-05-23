У Києві судять чоловіка, який заборгував 16 млн грн податків



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Судом накладено арешт на належні підозрюваному земельні ділянки під Києвом загальною площею 16 га, вартість яких складає більше 90 млн грн

Прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт за обвинуваченням фізичної особи в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

«Установлено, що у 2014 році громадянином України отримано дохід в розмірі 93 мільйонів гривень. Проте, податкову декларацію за 2014 рік чоловік не подав та податок на доходи фізичних осіб у сумі майже 16 мільйонів гривень не сплатив», - йдеться в повідомленні.

За результатами слідства зловмиснику оголошено підозру за ч. 3 ст. 212 КК України. На сьогодні обвинувальний акт скеровано до суду.

З метою відшкодування державі завданих збитків прокурором подано цивільний позов про стягнення з підозрюваного майнової шкоди. Крім того, судом накладено арешт на належні підозрюваному земельні ділянки під Києвом загальною площею 16 га, вартість яких складає більше 90 мільйонів гривень.

Як повідомлялося, у Києві щонайменше 2940 осіб, які отримали дохід в понад 1 мільйон гривень, подали цьогоріч майнові декларації, в яких задекларували доходів на загальну суму в 36,5 мільярдів гривень.