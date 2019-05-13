У Києві зафіксовано майже 3 тисячі мільйонерів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найстаршим декларантом цьогорічної кампанії виявився 99-річний мешканець Солом’янського району столиці, який задекларував 8 мільйонів гривень

У Києві щонайменше 2940 осіб, які отримали дохід в понад 1 мільйон гривень, подали цьогоріч майнові декларації, в яких задекларували доходів на загальну суму в 36,5 мільярдів гривень. Про це повідомила начальник Головного управління Державної фіскальної служби у Києві Людмила Демченко.

«За результатами деклараційної кампанії до сплати в бюджет узгоджено понад 1,9 млрд гривень податку на доходи фізичних осіб та більше 287 мільйонів гривень військового збору», – зауважила вона.

За даними фіскальної служби Києва, найстаршим декларантом цьогорічної кампанії виявився 99-річний мешканець Солом’янського району столиці, який задекларував 8 мільйонів гривень в розділі «інші доходи». Батьки наймолодшого декларанта – 3-річного мешканця Святошинського району відобразили у декларації про майновий стан та доходи отримання малюком спадщини на суму 64 тисячі гривень.

Демченко також розповіла, що відповідно до інформації столичної ДФС, кияни активно використовували своє право на податкову знижку. «Попри те, що цим правом можна скористатись до кінця року, на отримання знижки у Києві вже подано 5,4 тисячі декларацій про доходи і близько 20 мільйонів гривень компенсації ПДФО вже підлягають поверненню вказаним громадянам», – зауважила головний податківець столиці.

Нагадаємо, новопризначений голова Державної податкової служби Сергій Верланов повідомив, що підтримує ідею загальнообов’язкового декларування доходів всіма українцями.