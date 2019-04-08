У Києві та області оголошено високу пожежну небезпеку



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Загоряння сміття та трав'яного настилу спровокувало масштабну пожежу у приватній садибі в Києві Фото: ДСНС

10 квітня в районі Чорнобиля надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека

Державна служба України з надзвичайних ситуація попереджає про пожежну небезпеку по Києву та Київській області.

«8 квітня в районі Чорнобиля, Миронівки, Борисполя та Баришівки, 9-10 квітня по Київській області очікується висока (4 класу) пожежна небезпека, 10 квітня в районі Чорнобиля надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», - йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління ДСНС у Києві.

9-10 квітня по Києву очікується висока (4 класу) пожежна небезпека.

Як повідомлялося, у Києві близько 23:50 7 квітня спалахнула пожежа в районі Куренівки, на вулиці Гомельській, 30. В процесі пожежі мешканці сусідніх будинків почали допомагати гасити пожежу.

ЗМІ повідомляли про щонайменше три вибухи газових балонів та чотири будинки, які охопив вогонь.

Масштабну пожежу, яка знищила дерев’яний сарай, дерев’яну прибудову, літню кухню та одноповерховий житловий будинок, вдалося ліквідувати о 3:12 8 квітня.