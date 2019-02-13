У Києві три будинки на два дні залишилися без води (адреси)



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Київводоканал попередив про планові ремонтні роботи

Сьогодні, 13 лютого, у Києві відсутнє водопостачання за низкою адрес.

Як повідомив «Київводоканал», для надійної роботи систем водопостачання проводяться планові ремонтні роботи.

У зв`язку з цим відключено водопостачання за наступними адресами:

з 17:00 до 24:00 15 лютого

вул. Кайсарова, 5, 15;

з 11:00 до 24:00 15 лютого

вул. Брожка, 118;

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Нагадаємо, раніше «Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання цього тижня.