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    Новини

    У Києві три будинки на два дні залишилися без води (адреси)

    • Розсилка
    У Києві три будинки на два дні залишилися без води (адреси)

    Київводоканал попередив про планові ремонтні роботи

    Сьогодні, 13 лютого, у Києві відсутнє водопостачання за низкою адрес.

    Як повідомив «Київводоканал», для надійної роботи систем водопостачання проводяться планові ремонтні роботи.

    У зв`язку з цим відключено водопостачання за наступними адресами:

    з 17:00 до 24:00 15 лютого

    • вул. Кайсарова, 5, 15;   

    з 11:00 до 24:00 15 лютого

    • вул. Брожка, 118;

    «Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Нагадаємо, раніше «Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання цього тижня.

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