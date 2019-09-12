У Києві три дні можна безкоштовно подивитися вистави



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У столиці стартує театральний фестиваль «Відкрита сцена»

Із 13 до 15 вересня у Києві пройде II Всеукраїнський фестиваль недержавних театрів «Відкрита сцена». Проект заснований Національною спілкою театральних діячів України і вже другий рік поспіль проходить за підтримки Департаменту культури Київської міської держадміністрації.

Програма фестивалю формувалася групою експертів за конкурсним відбором. Серед 40 заявок українськими знавцями сучасного мистецтва відібрано 5 колективів, які протягом трьох днів представлятимуть свої вистави у столиці. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Фестиваль поєднує мистецьку та освітню програми. У рамках освітньої програми на відвідувачів чекає майстер-клас від молодого французького режисера Жуля Одрі, який віднедавна є головним режисером Івано-Франківського національного драматичного театру, а також круглий стіл «Вікно можливостей для незалежних театрів» за участю прогресивних українських театральних менеджерів.

Мистецька частина проекту передбачає урочисте відкриття фестивалю та показ вистав недержавних театрів на різних театральних майданчиках столиці.

Детальніше ознайомитися із програмою фестивалю можна тут.

Вхід на всі події фестивалю – вільний за умови попередньої реєстрації.

Фестиваль був заснований минулоріч як стартовий майданчик для визнання театральних колективів недержавного сектору. На сьогодні тільки в столиці нараховується близько 100 театрів, що не мають власного приміщенні і державного фінансування. Проте багато з них створюють дуже якісний сучасний мистецький продукт. Саме тому, в підтримку розвитку українського недержавного театрального руху, НСТДУ й було засновано фестиваль «Відкрита сцена», який вже другий рік поспіль проходить за підтримки Департаменту культури КМДА.

Як повідомлялося, 11-15 вересня на честь 40-го ювілейного сезону Київського академічного театру «Золоті Ворота» відбудеться міжнародний театральний фестиваль Open Open Open Golden Gate Theatre Festival.