У Києві уламок дрона пошкодив авто (фото)

Мешканка Шевченківського району звернулася до патрульної поліції Києва

У Києві уламок збитого дрону пошкодив авто місцевої мешканки. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

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«Уточнюється інформація щодо наслідків ранкової атаки дронів на столицю. Так, до патрульної поліції Києва звернулася мешканка Шевченківського району, у якої уламок збитого БПЛА пошкодив автомобіль», – йдеться в повідомленні.

Унаслідок ранкової атаки РФ на Київ та область в столиці пошкоджено дві адмінбудівлі, а в одному із сіл регіону приватний будинок. Над Київщиною і столицею українська ППО збила 13 ворожих дронів-камікадзе Shahed.

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На крилі безпілотника, який ударив по Шевченківському району Києва, був напис «За Рязань».