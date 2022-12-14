Головна Київ Новини
search button user button menu button

Росіяни підписали один із дронів, який атакував Київ (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіяни підписали один із дронів, який атакував Київ (відео)
скрін з відео

На уламку дрона видно напис «За Рязань»

На крилі безпілотника, який ударив по Шевченківському району Києва, був напис «За Рязань». Про це розповіли очевидці атаки місцевому телеканалу «Київ».

Нагадаємо, у ніч на 5 грудня в країні-терористці Росії відбулося кілька подій, які неабияк спантеличили окупантів. На аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники – пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.

Після дивних вибухів 5 грудня на аеродромі стратегічної авіації «Дягілево» у Рязанській області зі стоянки зникло щонайменше дев'ять бомбардувальників.

Також під час вибуху та аеродромі стратегічної авіації в Рязані загинув пілот, який обстрілював Україну.

Сьогодні Київ зазнав дві хвилі атаки ворожих дронів. Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ знищено 13 ворожих дронів. Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще чотири житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень (Шевченківській район столиці). Люди не постраждали.

Теги: росія окупанти війна Україна безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки падіння уламків збитих дронів-камікадзе у Шевченківському районі столиці
Атака дронів на Київ та область: фото та відео (оновлено)
Сьогодні, 10:00
Атака дронів на Київщину: деталі від Зеленського (відео)
Атака дронів на Київщину: деталі від Зеленського (відео)
Сьогодні, 10:08
Як діяти при виявленні дрона-камікадзе: інструкція МВС
Як діяти при виявленні дрона-камікадзе: інструкція МВС
Сьогодні, 10:26

Новини

Росіяни підписали один із дронів, який атакував Київ (відео)
Росіяни підписали один із дронів, який атакував Київ (відео)
Атака дронів на Київ та область: фото та відео (оновлено)
Атака дронів на Київ та область: фото та відео (оновлено)
Київщина: поліція показала уламки збитого «Шахеда»
Київщина: поліція показала уламки збитого «Шахеда»
Кількість збитих над Києвом дронів зросла
Кількість збитих над Києвом дронів зросла
Атака дронів на Київщину: постраждав житловий будинок (фото)
Атака дронів на Київщину: постраждав житловий будинок (фото)
Уламки збитих дронів пошкодили адмінбудівлі в Києві
Уламки збитих дронів пошкодили адмінбудівлі в Києві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Через війну росіяни отримали алкогольний «сюрприз» від Китаю
27K
Лідери G7 анонсували покарання для Путіна: пропагандисти б'ються в істериці
17K
Зеленський підірвав мережу анекдотом про одеських євреїв та НАТО (відео)
13K
Тривога в Україні: РФ перекинула до Білорусі винищувачі
8784
Ворожі «Шахеди» атакують Київщину: вибухи лунають у столиці (відео)
7241
Головне за ніч: Росія атакує Київ «Шахедами» та системи Patriot прибудуть в Україну

Новини

На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів
Сьогодні, 06:59
Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
Вчора, 16:03
Цензура й обмеження свободи слова. Журналісти виступили проти закону про медіа
Вчора, 10:37
Окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:11
Вибухи в Енгельсі та інші «диверсії»: як РФ намагається виправдати удари по Україні
12 грудня, 15:41
Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок
12 грудня, 12:53

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту