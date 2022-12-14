Росіяни підписали один із дронів, який атакував Київ (відео)

На уламку дрона видно напис «За Рязань»

На крилі безпілотника, який ударив по Шевченківському району Києва, був напис «За Рязань». Про це розповіли очевидці атаки місцевому телеканалу «Київ».

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Нагадаємо, у ніч на 5 грудня в країні-терористці Росії відбулося кілька подій, які неабияк спантеличили окупантів. На аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники – пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.

Після дивних вибухів 5 грудня на аеродромі стратегічної авіації «Дягілево» у Рязанській області зі стоянки зникло щонайменше дев'ять бомбардувальників.

Також під час вибуху та аеродромі стратегічної авіації в Рязані загинув пілот, який обстрілював Україну.

Сьогодні Київ зазнав дві хвилі атаки ворожих дронів. Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ знищено 13 ворожих дронів. Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще чотири житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень (Шевченківській район столиці). Люди не постраждали.