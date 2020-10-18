Моторошна знахідка. На Запоріжжі собака приніс людську ногу
Загиблий вважався безвісти зниклим понад два місяці
На Запоріжжі підліток виявив чоловіче тіло посеред лісу – собака відрив частину ноги та приніс хлопчикові. Про подробиці моторошної події розповідає видання «Changeua».
Повідомляється, що інцидент стався в одному з сіл Запорізької області. 13-річний Богдан гуляв зі своїм псом за селом, як раптом пес утік в ліс і довго не повертався. Хлопець пішов за вихованцем в нетрі та побачив, як той витягує з землі людську ногу. Незабаром хлопчик знайшов і саме тіло загиблого.
Підліток спочатку розповів про подію батькам, після чого ті викликали поліцію. Правоохоронці з’ясували, що загиблим виявився син місцевої жительки, яка його і вбила.
Односельці обімліли від новини про те, що їх сусіда знайшли мертвим у лісі, адже він вже понад два місяці вважався зниклим безвісти. Жителі розповіли, що ідеальним він не був – розпивав алкоголь, вживав наркотики й сильно вирував вдома.
Правоохоронці не стали затримувати матір загиблого, а спілкуватися з журналістами вона відмовилася. Як пізніше підозрювана зізналася слідчим – вона задушила сина шарфом, а після вивезла на візку тіло в лісосмугу, закидавши землею і шифером.