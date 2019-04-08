У Києві від опалення відключено майже всі житлові будинки



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У столиці завершується опалювальний сезон

Станом на 12:00 понеділка, 8 квітня, у столиці від послуги централізованого опалення відключено 97% житлових будинків.

Загалом на сьогодні послугу завершили надавати 12,8 тисячам споживачів, до яких входять житлові будинки (зокрема ОСББ та ЖБК, відомчі й інвестиційні будинки), адміністративні приміщення, заклади соціальної сфери. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Як відомо, рішення про припинення теплопостачання в закладах соціальної сфери – медичних закладах, школах, дитячих садках тощо, приймає адміністрація цього закладу, а відключення здійснюється винятково на основі індивідуальної заявки. Так, на сьогодні вже відключені 157 дитячих садків, 140 шкіл, 28 лікувальних закладів, 3016 адміністративних будинків, 101 навчальний заклад (технікуми, інститути).

Як повідомили у комунальному підприємстві «Київтеплоенерго», у столиці поки що теплопостачання здійснюється в 2871 будівлі, зокрема у 372 дитячих садках, 314 школах, 248 лікувальних закладах.

Нагадаємо, 6 квітня у Києві завершився опалювальний сезон. Відповідне розпорядження підписав Київський міський голова Віталій Кличко. Міська влада прийняла відповідне рішення на основі температурних показників та враховуючи подальше стрімке потепління. Відповідно до чинного законодавства, опалювальний сезон завершується, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб перевищує +8 градусів.