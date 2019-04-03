Оголошено дату завершення опалювального сезону у Києві



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Централізоване опалення відключать у кінці тижня

Опалювальний сезон у Києві офіційно завершується з 6 квітня. Відповідне розпорядження підписав київський міський голова Віталій Кличко. Про це сьогодні під час прес-брифінгу заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

«Нагадаю, що рішення про завершення опалювального сезону орган місцевого самоврядування приймає, виходячи з погодних умов. За інформацією, що надав нам Укргідрометцентр, температура повітря буде підвищуватись. Тому вже із 6 квітня ми завершуємо роботу системи централізованого опалення. Окремо наголошую, що заклади соціальної сфери відключатимуть від опалення лише за їхніми індивідуальними заявками, тобто за рішенням адміністрацій цих закладів», – зауважив Пантелеєв.

Він також підбив підсумки опалювального сезону, що завершується.

«Ви знаєте, що вперше місто проводило цей зимовий період зусиллями комунального підприємства «Київтеплоенерго». Адже у квітні 2018 року місто завершило багаторічну угоду із «Київенерго». На нашу думку, попри низку викликів, сезон пройшов стабільно і надійно. Аварійні бригади оперативно ліквідовували пошкодження мереж», – зазначив заступник голови КМДА.

Протягом опалювального сезону «Київтеплоенерго» виявило та усунуло майже 6 тисяч пошкоджень теплових мереж.

Раніше повідомлялося, що опалення в Києві буде припинено за умови досягнення середньодобової температури повітря в місті +8 градусів протягом трьох діб.