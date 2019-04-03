  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Оголошено дату завершення опалювального сезону у Києві

    • Розсилка
    Оголошено дату завершення опалювального сезону у Києві

    Централізоване опалення відключать у кінці тижня

    Опалювальний сезон у Києві офіційно завершується з 6 квітня. Відповідне розпорядження підписав київський міський голова Віталій Кличко. Про це сьогодні під час прес-брифінгу заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

    «Нагадаю, що рішення про завершення опалювального сезону орган місцевого самоврядування приймає, виходячи з погодних умов. За інформацією, що надав нам Укргідрометцентр, температура повітря буде підвищуватись. Тому вже із 6 квітня ми завершуємо роботу системи централізованого опалення. Окремо наголошую, що заклади соціальної сфери відключатимуть від опалення лише за їхніми індивідуальними заявками, тобто за рішенням адміністрацій цих закладів», – зауважив Пантелеєв.

    Він також підбив підсумки опалювального сезону, що завершується.

    «Ви знаєте, що вперше місто проводило цей зимовий період зусиллями комунального підприємства «Київтеплоенерго». Адже у квітні 2018 року місто завершило багаторічну угоду із «Київенерго». На нашу думку, попри низку викликів, сезон пройшов стабільно і надійно. Аварійні бригади оперативно ліквідовували пошкодження мереж», – зазначив заступник голови КМДА.

    Протягом опалювального сезону «Київтеплоенерго» виявило та усунуло майже 6 тисяч пошкоджень теплових мереж.

    Раніше повідомлялося, що опалення в Києві буде припинено за умови досягнення середньодобової температури повітря в місті +8 градусів протягом трьох діб.

    Читайте також
    Віталій Кличко Київ опалювальний сезон опалення КМДА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ