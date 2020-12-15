У Києві відбудуться зимові ярмарки: де й коли

Ярмарки пройдуть у всіх районах столиці

Цього тижня, 15-20 грудня, у Києві будуть проведені сезонні ярмарки. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

Ярмарки відбудуться:

15 грудня (вівторок) у:

Голосіївському районі – просп. Науки, 88;

Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

Подільському районі – вул. Юрківська, 25;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

16 грудня (середа) у:

Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);

Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

Подільському районі – просп. Правди, 5-11;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

17 грудня (четвер) у:

Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);

Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;

Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6;

Подільському районі – вул. Юрківська, 25;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

18 грудня (п’ятниця) у:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);

Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;

Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вул. Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);

Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

19 грудня (субота) в:

Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9.

20 грудня (неділя) у:

Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Святошинському районі – вул. Семашка, 10.

Крім того, вихідними, 19-20 грудня, в Києві відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.

Зокрема, ярмарки відбудуться:

19 грудня (субота) у:

Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (у межах просп. Володимира Маяковського та вул. Миколи Закревського);

Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд із поштамтом «Лівобережний»);

Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;

Печерському районі – вул. Катерини Білокур;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7;

Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя (у межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Чумака);

Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

20 грудня (неділя) у:

Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);

Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Нагадаємо, із 17 до 30 грудня у столиці працюватимуть 178 законних пунктів із продажу хвойних дерев та новорічних прикрас.