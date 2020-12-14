Експерти порахували, у які гроші українцям «влетить» новорічний стіл цього року

Експерти порахували вартість таких традиційних новорічних страв, як олів'є та оселедець під шубою

Для жителів Києва вартість бюджетного новорічного столу складе приблизно 1900 грн

Українська сім'я з чотирьох членів родини у середньому витратить 1706,09 гривень на їжу для святкування 2021 року. Це лише на 5,3% більше, ніж торік.

Про це передає Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки».

Так, три кілограми салату олів’є з ковбасою коштуватиме у 159,37 грн. Найдорожчими інгредієнтами буде ковбаса — 70 грн за пів кілограма, зелений горошок — 32,50 грн за 0,5 кг, 200 г солоних огірків — 16,50 грн, шість яєць — 14,50 грн та 180 г майонезу — 12,50 грн. За цибулю, моркву та картоплю доведеться у середньому заплатити 13,37 грн.

Півтора кілограма оселедця під шубою обійдуться у 120,37 грн. Лише за 0,5 кг філе оселедця доведеться заплатити у середньому 100 грн. Решта коштів піде на майонез, моркву, буряк, цибулю та картоплю.

За підрахунками інституту, на 10-30% за рік зросла вартість м'ясних продуктів. Загалом вартість 2,5 кг м'ясних продуктів обійдеться у 394, 50 грн. Пів кілограма ковбаси «Салямі» коштуватиме 89,50 грн, підчеревини копченої — 100 грн, биток зі свинини — 110,0 грн. М’ясо птиці на кінець року є найдешевшим серед інших видів м'яса. За кілограм курячого філе у середньому доведеться заплатити 95 грн.

Пів кілограма оселедця обійдеться у 100 грн, 300 грамів твердого сиру — 66 грн, пачка вершкового масла — 38 грн. Овочі загалом коштуватимуть 182,3 грн, найдорожчим за 0,5 кг буде солодкий перець — 52,50 грн. А фрукти обійдуться у 104 грн, зокрема за два кілограми мандаринів доведеться заплатити 70 грн.

Кілограм білого хліба коштуватиме 24,95 грн, а шоколадні цукерки — 170 грн за кілограм. «Артемівське» ігристе вино обійдеться, як оселедець, — у 100 грн, коньяк «Шабо» 5-річної витримки — 170 грн. Соки, вода, газовані напої обійдуться у 76,60 грн.

Також сім'ї, які можуть придбати делікатеси, додатково заплатять 470 грн. Баночка червоної ікри (120 г) коштуватиме 250 грн, а 200 г червоної риби — 220 грн. Тоді вартість їжі для святкування підвищиться до 2176,09 грн.

Крім того, для жителів Києва вартість бюджетного новорічного столу буде 1916,78 грн. Вечеря з делікатесами жителям столиці обійдеться у 2426,78 грн.

Наагадаємо, що два роки тому, напередодні 2018 року фахівці порахували, що середня вартість новорічного столу для українців складе 1350 грн.

Щоб зустріти 2019 рік українцям довелося витратити на святкову вечерю щонайменше 1535 грн.

А вже накрити стіл, щоб зустріти 2020 рік в середньому обійшовся українській сім’ї з чотирьох осіб у 1620 гривень.