У Києві відбулась прем’єра фільму про співака та добровольця Василя Сліпака

Автори поєднали у фільмі два жанри: кіно та концерт

У Києві в кінотеатрі «Україна» відбулася прем’єра фільму «Міф» про історію життя Василя Сліпака - оперного співака та учасника війни на Донбасі. Про це повідомляє «Громадське». Саме сьогодні, 8 лютого, фільм вийшов у всеукраїнський прокат. «Хочеться, щоб ця жертва не була даремною і дійсно



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Фото: «Громадське» Творча група фільму «Міф» на прем'єрі у кінотеатрі в Києві. Виступає брат Василя Сліпака - Орест Сліпак

Автори поєднали у фільмі два жанри: кіно та концерт

У Києві в кінотеатрі «Україна» відбулася прем’єра фільму «Міф» про історію життя Василя Сліпака - оперного співака та учасника війни на Донбасі.

Про це повідомляє «Громадське».

Саме сьогодні, 8 лютого, фільм вийшов у всеукраїнський прокат.

«Хочеться, щоб ця жертва не була даремною і дійсно щось змінила в цій частині світу», - сказав зі сцени після прем'єри брат Василя Орест Сліпак.

«Він не хотів, щоб його слава впливала на його справи там (на Донбасі - ред.). Він хотів бути на рівні з усіма: виконував роботу на рівні з усіма. Тобто потрібно було копати - він копає, потрібно було нести - він ніс», - розповіла виданню Галина Клемпоуз, яка воювала на Донбасі разом зі Сліпаком.

Стрічка створена «Добровольцями Божої Чоти», Леонідом Кантером та Іваном Яснієм. Анімацію до фільму створив український карикатурист Юрій Журавель. Автори поєднують у фільмі два жанри: кіно та концерт.

Музику для фільму створювали троє композиторів, серед яких Євген Гальперін, який співпрацював із Люком Бессоном та Баррі Сонненфельдом і був близьким другом Василя.

У стрічці використали безліч архівних відео, які показують Сліпака як у побуті, так і на сцені.

Василь Сліпак майже 20 років жив у Парижі, виступав у найбільших світових операх і виконував провідні ролі в постановках. Був одним із організаторів паризького Євромайдану, а з початком збройного конфлікту на сході, спершу підтримував армію, а згодом вступив до лав добровольчого батальйону.

Василь Сліпак загинув 29 червня біля селища Луганське на Донеччині. Сліпак був кулеметником. На передовій його знали як бійця «Міфа», тобто «Мефістофеля». За словами його побратимів, співак загинув від кулі снайпера із автоматом в руках, коли бійці відбивали атаку бойовиків.

30 червня президент нагородив Василя Сліпака орденом «За мужність» посмертно. У лютому 2017 року Порошенко присвоїв Сліпаку звання героя України.

Як повідомляв «Главком», українці Франції просять надати культурному центру при посольстві ім’я Василя Сліпака.