У Києві відбувся запуск унікального фонтану (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фонтан вже зібрав біля себе перших шанувальників Фото: скріншот відео

Фонтан складається із п'яти арок і ним можна буде керувати

У парку Партизанської слави в Дарницькому районі Києві відбувся перший тестовий запуск світлового пішохідного фонтану.

Фонтан переливається і світиться різними кольорами. І вже зібрав біля себе перших шанувальників. Про це повідомляє комунальне об’єднання «Київзеленбуд».

Фонтан обладнаний спеціальними сенсорним кнопками, щоб дозволять «керувати» водограєм.

Капітальний ремонт у парку Партизанської слави завершується. На вхідній групі відвідувачів зустрічатиме фонтан із 5 арок.

Раніше повідомлялося, що відкрити оновлену частину парку Партизанської слави планувалося до Дня Києва. У парку буде встановлено більше 100 нових лав та 70 урн, завершено влаштування доріжок із ФЕМ, відремонтовано громадську вбиральню та бюветний комплекс, на дитячому майданчику завершать встановлення ігрових елементів та влаштують покриття на площі більше 600 кв. м. Також будуть проведені роботи з озеленення вхідної групи.

Нагадаємо, 31 травня у Києві розпочали свою роботу центральні київські фонтани, а також унікальний комплекс із дванадцяти гейзерних фонтанів понтонного типу (плавучі фонтани) в акваторії Русанівського каналу.