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    У Сирецькому парку з’явився світло-музичний фонтан (відео)

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    На фонтані тривають&nbsp;пуско-налагоджувальні роботи - У Сирецькому парку з’явився світло-музичний фонтан (відео)
    На фонтані тривають пуско-налагоджувальні роботи
    Фото: скріншот відео

    Комунальники запустять фонтан після зняття карантину

    У Сирецькому парку в Києві під час другої черги реконструкції встановили світло-музичний фонтан. Запустити його планували навесні, але карантин змінив ці плани.

    Зараз ще тривають пуско-налагоджувальні роботи. У постійному режимі запуск заплановано після зняття карантинних обмежень. Про це повідомляється на сторінці Сирецького парку у Facebook.

    Як повідомлялося, у Києві 31 травня запускають найбільший світломузичний фонтан столиці, який розміщується в акваторії Русанівського каналу на Лівому березі міста.

    На День Києва розпочнеться сезон роботи столичних фонтанів.

    Відновлення роботи фонтанів після зими перенесли на кінець травня у зв’язку з карантинними обмеженнями.

    Столичні фонтани працюватимуть до 30 вересня, щопонеділка у роботі фонтанів робитимуть перерву для проведення необхідних технічних робіт.

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