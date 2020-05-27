У Сирецькому парку з’явився світло-музичний фонтан (відео)



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На фонтані тривають пуско-налагоджувальні роботи Фото: скріншот відео

Комунальники запустять фонтан після зняття карантину

У Сирецькому парку в Києві під час другої черги реконструкції встановили світло-музичний фонтан. Запустити його планували навесні, але карантин змінив ці плани.

Зараз ще тривають пуско-налагоджувальні роботи. У постійному режимі запуск заплановано після зняття карантинних обмежень. Про це повідомляється на сторінці Сирецького парку у Facebook.

Як повідомлялося, у Києві 31 травня запускають найбільший світломузичний фонтан столиці, який розміщується в акваторії Русанівського каналу на Лівому березі міста.

На День Києва розпочнеться сезон роботи столичних фонтанів.

Відновлення роботи фонтанів після зими перенесли на кінець травня у зв’язку з карантинними обмеженнями.

Столичні фонтани працюватимуть до 30 вересня, щопонеділка у роботі фонтанів робитимуть перерву для проведення необхідних технічних робіт.