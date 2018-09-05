У Києві відкрилася нова льодова арена (фото, відео)



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Фото: Інформатор Поки що льодова арена на ВДНГ працює тільки як спортивна площадка

Каток побудований згідно з міжнародними стандартами для проведення хокейних матчів і змагань з фігурного катання

У Києві на ВДНГ відкрилася нова льодова арена, яка буде працювати цілий рік. Каток буде відкритий для хокею, дитячих спортивних гуртків і шкіл, гравців-аматорів і для масових катань.

Крита льодова арена розташована за мотузковим парком SkyPark на ВДНГ. На відкриття запрошували всіх бажаючих.

За словами директора «Льодової арени на ВДНГ» Андрія Пономаренка, на її будівництво було витрачено понад 300 тисяч доларів. Розмір льодової поверхні становить 56х26 метрів, а сам каток побудований згідно з міжнародними стандартами для проведення хокейних матчів і змагань з фігурного катання. На території передбачені комфортабельні роздягальні, суддівські і тренерські приміщення, електронне табло. Місткість трибун складе близько 200 місць, повідомляє Інформатор.

Крім звичайних катань, організатори обіцяють ще багато подій нестандартних форматів на льоду: дні народження на ковзанах, вечірки на ковзанці. Директор української хокейної ліги Сергій Варламов заявив, що відкриття арени на ВДНГ - це додаткова можливість розвиватися українському хокею. Також каток зараз будується в Маріуполі.

Поки льодова арена працює тільки як спортивна площадка. Організатори обіцяють відкрити її для відвідування жителям і гостям столиці до періоду перших шкільних канікул, до 29 жовтня. Тоді і з'явиться прайс із цінами.

Раніше повідомлялося, що учасниками урочистого відкриття льодової арени 4 вересня стануть Сергій Варламов (виконавчий директор УХЛ, екс-гравець НХЛ і КХЛ), Ігор Архипенко (директор ДЮСШ «Крижинка»), Євген Мушкин (генеральний директор ВДНГ), Віктор Чібірев (директор спортивної школи «Сокіл»). А також Костянтин Симчук (учасник Олімпійських ігор, майстер класу міжнародного класу).