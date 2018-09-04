У Києві на ВДНГ відкривають нову льодову арену для занять хокеєм і фігурним катанням



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Фото УХЛ

На відкриття завітають навіть відомі хокеїсти

У вівторок, 4 вересня, о 16:00 відбудеться відкриття нової льодової арени на території ВДНГ у Києві.

Про це повідомляє офіційний сайт Української хокейної ліги.

Учасниками урочистого відкриття стануть Сергій Варламов (виконавчий директор УХЛ, екс-гравець НХЛ і КХЛ), Ігор Архипенко (директор ДЮСШ «Крижинка»), Євген Мушкин (генеральний директор ВДНГ), Віктор Чібірев (директор спортивної школи «Сокіл»).

А також Костянтин Симчук (учасник Олімпійських ігор, майстер класу міжнародного класу).

Нова крита льодова арена стане місцем тренувань для дитячих та аматорських хокейних команд.

Льодова поверхня має розмір 56х26 метрів, а сам каток побудований згідно з міжнародними стандартами для проведення хокейних матчів і змагань з фігурного катання.

На арені передбачені комфортабельні роздягальні, суддівські та тренерські приміщення, електронне табло, а місткість трибун складає близько 200 місць.