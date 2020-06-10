У Києві відкрили фотовиставку «Героїчна оборона Донецького аеропорту (2014-2015)»



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Фотовиставка «Героїчна оборона Донецького аеропорту (2014-2015)»

Фотовиставку присвячено всім земним і небесним Героям, які захищали Донецький аеропорт

Сьогодні у столиці відкрили фотовиставку до річниці боїв за Донецький аеропорт. Світлини у вікнах «Укрінформу» можна буде побачити до 21 червня 2020 року (за адресою – Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 8/16).

Виставка «Героїчна оборона Донецького аеропорту (2014-2015)» є черговим спільним проєктом Українського інституту національної пам’яті та УНІА «Укрінформ».

На 9 банерах представлено близько 50 фотографій, зроблених «кіборгом» Русланом Боровиком, а також цитати-спогади захисника аеропорту Дмитра Вербича, що увійшли до його нової книжки «Точка неповернення».

«Для майбутніх поколінь, які вивчатимуть сучасну історію, фотофіксація російсько-української війни надзвичайно важлива. А ці світлини і спогади від «кіборгів» ще більш виразніше розкажуть про оборону ДАПу», – зауважив Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.

Кожен фотостенд виставки показує перебування «кіборгів» у ДАПі з різних боків: умови, в яких знаходилися наші вояки, їхній побут та дозвілля, аеропорт зсередини, позиції, понівечені російськими солдатами будинки місцевих жителів, моменти відчаю і радості, а також обличчя тих, хто боронив свою землю.

«Для мене фотографування у ДАПі було своєрідним способом емоційної розрядки. Я не планував робити виставку чи взагалі десь показувати ці світлини. Пригадую, що спершу, коли я брав до рук фотоапарат, багато хто з побратимів не хотів опинятися у полі зору мого об’єктива, запитували: «Та навіщо тобі це..?». Але я хотів це зафіксувати чи то для себе, чи для майбутніх поколінь», – говорить гранатометник 90-го окремого десантного батальйону імені Героя України старшого лейтенанта Івана Зубкова, «кіборг», автор унікальних світлин з пекла Донецького аеропорту Руслан Боровик.

«Ми добре пам’ятаємо той період, коли країна затамувавши подих, стежила за подіями у Донецькому аеропорту, але наші переживання та страх і близько не зрівняються з емоціями, які переживали українські вояки, перебуваючи у терміналах. Уривок зі спогаду «кіборга» Дмитра Вербича дуже влучно описує те, що у вояків було якесь відчуття нереальності, ніби у комп’ютерній грі, тільки не можна зберегтись у разі чого. Є лише одна спроба, одне життя...» – сказала модераторка заходу співробітниця Інституту Аліна Карбан.

Фотовиставка «Героїчна оборона Донецького аеропорту (2014-2015)»

Фотовиставка «Героїчна оборона Донецького аеропорту (2014-2015)»

Фотовиставка «Героїчна оборона Донецького аеропорту (2014-2015)»

Фотовиставку «Героїчна оборона Донецького аеропорту (2014-2015)» присвячено всім земним і небесним Героям, які захищали Донецький аеропорт.