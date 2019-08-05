У Києві відкривається новий річковий маршрут



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кияни та гості міста зможуть відправитися з Поштової площі на Оболонь, прогулятися там, а потім повернутися на Поділ

По Дніпру можна буде прогулятися з Подолу на Оболонь

У суботу, 10 серпня, у Києві відбудеться офіційне відкриття річкового маршруту від Подолу на Оболонь.

Відкриття у парку «Наталка» (вулиця Оболонська Набережна, 9). Про це йдеться у повідомленні Київського річкового вокзалу.

«На вас чекають дитяча анімаційна програма в парку, безкоштовний супровід екскурсовода на теплоході та знижки на квитки на перші рейси», - сказано в анонсі заходу.

Розклад рейсів:

(Вихідні дні)

Оболонь – Поштова пл. - 12:00, 16:00

Поштова пл. – Оболонь - 14:00

Посадка на Оболоні здійснюється на причалі у парку «Наталка».

Тривалість прогулянки: 1 година

Вартість квитків в обидві сторони – 150 грн. Тільки у день відкриття 100 грн. Діти до 6 років безкоштовно. З 60ти до 12-ти -50% від вартості квитків.

Раніше повідомлялося, що на Оболонській набережній облаштовують зону, яка буде мати всю необхідну для річкового транспорту інфраструктуру.

Новий маршрут передбачає регулярні рейси.

Раніше повідомлялося, що у Києві з’явився новий незвичайний вид транспорту - автомобіль-амфібія. На новому транспортному диві можна покататися з вітерцем по Дніпру та насолодитися панорамними видами Києва.