  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві відкривається новий річковий маршрут

    • Розсилка
    Кияни та гості міста&nbsp;<span>зможуть відправитися з Поштової площі на Оболонь, прогулятися там, а потім повернутися на Поділ</span> - У Києві відкривається новий річковий маршрут
    Кияни та гості міста зможуть відправитися з Поштової площі на Оболонь, прогулятися там, а потім повернутися на Поділ

    По Дніпру можна буде прогулятися з Подолу на Оболонь

    У суботу, 10 серпня, у Києві відбудеться офіційне відкриття річкового маршруту від Подолу на Оболонь.

    Відкриття у парку «Наталка» (вулиця Оболонська Набережна, 9). Про це йдеться у повідомленні Київського річкового вокзалу.

    «На вас чекають дитяча анімаційна програма в парку, безкоштовний супровід екскурсовода на теплоході та знижки на квитки на перші рейси», - сказано в анонсі заходу.

    Розклад рейсів:
    (Вихідні дні)

    • Оболонь – Поштова пл. - 12:00, 16:00
    • Поштова пл. – Оболонь - 14:00

    Посадка на Оболоні здійснюється на причалі у парку «Наталка».

    Читайте також

    Тривалість прогулянки: 1 година

    Вартість квитків в обидві сторони – 150 грн. Тільки у день відкриття 100 грн. Діти до 6 років безкоштовно. З 60ти до 12-ти -50% від вартості квитків.

    Раніше повідомлялося, що на Оболонській набережній облаштовують зону, яка буде мати всю необхідну для річкового транспорту інфраструктуру.

    Новий маршрут передбачає регулярні рейси.

    Раніше повідомлялося, що у Києві з’явився новий незвичайний вид транспорту - автомобіль-амфібія.  На новому транспортному диві можна покататися з вітерцем по Дніпру та насолодитися панорамними видами Києва.

    Читайте також
    вихідні Київ річка Дніпро кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ