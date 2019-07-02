По Дніпру в Києві можна покататися на лімузині-амфібії (фото)



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Лімузин на Дніпрі Фото: Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації

На новому транспортному диві можна покататися з вітерцем по Дніпру

У Києві з’явився новий незвичайний вид транспорту - автомобіль-амфібія. Про це повідомляє Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації у Facebook.

На новому транспортному диві можна покататися з вітерцем по Дніпру та насолодитися панорамними видами Києва.

«Лімузин Lincоln Tоwn Car перетворили на справжній моторний човен та при цьому зберегли його зовнішній вигляд з колесами на хромованих дисках, що навіть крутяться – може здатися що лімузин просто летить над водою!» - розповіли в Управління туризму та промоцій КМДА.

Киян та гостей міста запрошують спробувати такий цікавий туристичний транспорт на собі.