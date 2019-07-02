По Дніпру в Києві можна покататися на лімузині-амфібії (фото)
Лімузин на Дніпрі
Фото: Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації
На новому транспортному диві можна покататися з вітерцем по Дніпру
У Києві з’явився новий незвичайний вид транспорту - автомобіль-амфібія. Про це повідомляє Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації у Facebook.
На новому транспортному диві можна покататися з вітерцем по Дніпру та насолодитися панорамними видами Києва.
«Лімузин Lincоln Tоwn Car перетворили на справжній моторний човен та при цьому зберегли його зовнішній вигляд з колесами на хромованих дисках, що навіть крутяться – може здатися що лімузин просто летить над водою!» - розповіли в Управління туризму та промоцій КМДА.
Киян та гостей міста запрошують спробувати такий цікавий туристичний транспорт на собі.