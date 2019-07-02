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    По Дніпру в Києві можна покататися на лімузині-амфібії (фото)

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    Лімузин на Дніпрі - По Дніпру в Києві можна покататися на лімузині-амфібії (фото)
    Лімузин на Дніпрі
    Фото: Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації

    На новому транспортному диві можна покататися з вітерцем по Дніпру

    У Києві з’явився новий незвичайний вид транспорту - автомобіль-амфібія. Про це повідомляє Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації у Facebook.

    На новому транспортному диві можна покататися з вітерцем по Дніпру та насолодитися панорамними видами Києва.

    «Лімузин Lincоln Tоwn Car перетворили на справжній моторний човен та при цьому зберегли його зовнішній вигляд з колесами на хромованих дисках, що навіть крутяться – може здатися що лімузин просто летить над водою!» - розповіли в Управління туризму та промоцій КМДА.

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    По Дніпру в Києві можна покататися на лімузині-амфібії (фото)
    По Дніпру в Києві можна покататися на лімузині-амфібії (фото)
    По Дніпру в Києві можна покататися на лімузині-амфібії (фото)

    Киян та гостей міста запрошують спробувати такий цікавий туристичний транспорт на собі.

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