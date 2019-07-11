У Києві з’явиться новий річковий маршрут



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Регулярні рейси Дніпром на Оболонь запустять в кінці липня

У цьому сезоні Київський річковий порт продовжує дивувати своїх пасажирів. Про це повідомив керівник напряму пасажирських перевезень порту Павло Поліканов.

За його інформацією, одне з нововведень року - це сполучення з Оболонню.

«Ми давно розглядали цей проект, і зараз в процесі реалізації. Облаштовуємо зону на Оболонській набережній, яка буде мати всю необхідну для нас інфраструктуру. Висадка пасажирів буде здійснюватися на території суперсучасного і красивого парку «Наталка». Тепер наші клієнти зможуть відправитися з Поштової площі на Оболонь, прогулятися там, а потім повернутися на Поділ. У свою чергу жителі Оболоні отримають можливість вирушити на теплоході на Поштову площу, щоб відпочити на Подолі, зайти в будівлю Річкового вокзалу, де тепер проходять виставки сучасного мистецтва, і, звичайно, поласувати всілякими смаколиками на гастрономічному фестивалі «Бухта», - розповів Поліканов.

Новий маршрут передбачає регулярні рейси і буде запущений вже в кінці липня.

Раніше повідомлялося, що у Києві з’явився новий незвичайний вид транспорту - автомобіль-амфібія. На новому транспортному диві можна покататися з вітерцем по Дніпру та насолодитися панорамними видами Києва.

Джерело: Еспресо ТВ