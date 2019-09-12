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    У Києві відкрився третій магазин H&M

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    У Києві відкрився третій магазин H&M

    У черзі на відкритті зібралося близько 400 людей

    Сьогодні, 12 вересня, шведська компанія H&M відкрила третій магазин в Україні, який розташований в київському торговому центрі River Mall на Дніпровській набережній.

    Магазин розташовується на двох поверхах ТРЦ та займає площу 2900 кв. м.

    На цей раз інтер'єр магазину виконано в більш теплих відтінках. «Це тестова версія магазину, яка вперше була запущена в Стокгольмі в листопаді 2017 року c метою створення максимально комфортного простору для шопінгу», - йдеться в повідомленні прес-служби Colliers International, яка виступає брокером цього відкриття.

    У новому магазині, зокрема, представлена лінія H&M MAMA і вперше в Україні чоловіча лінія H&M Sport.

    На його відкритті у черзі було близько 400 людей, повідомляє UA.NEWS.

    Як і у всіх магазинах H&M в світі, у ТРЦ River Mall встановлений бокс для збору одягу і текстилю. Охочі зможуть принести пакет з непотрібними речами на переробку і натомість отримати купон на знижку.

    Нагадаємо, перший магазин H&M в Україні відкрили 18 серпня в ТРЦ Lavina. Там магазин займає площу 2 900 кв. м.

    Другий магазин розміщено у ТРЦ SkyMall на проспекті Романа Шухевича, 2Т і відкрився він 18 жовтня 2018 року.

    Другий магазин розміщено у ТРЦ SkyMall на проспекті Романа Шухевича, 2Т.

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