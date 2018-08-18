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    На що готові українці заради нового одягу? Фоторепортаж із відкриття H&M

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    Відкриття&nbsp;H&amp;М в Україні - На що готові українці заради нового одягу? Фоторепортаж із відкриття H&M
    Фото зі сторінки відкриття H&М у Facebook
    Відкриття H&М в Україні

    Перший покупець отримав подарунковий сертифікат на 10 000 гривень

    У суботу, 18 серпня, у Києві у ТРЦ Lavina Mall відкрився перший в Україні магазин одягу H&M. Декілька українців займали чергу ще з ночі.

    Зокрема, першою у черзі стала дівчина, яка прийшла до дверей магазину ще вдень у п’яницю. Вона та ще двоє людей ночували прямо перед входом до магазину. Адміністрація торгового центру дозволили їм переночувати.

    Перший покупець отримав подарунковий сертифікат на 10 000 гривень, другий – 3000, третій 2000. Інші покупці з першої тисяч покупців отримали по 200 гривень.

    Площа магазину становить 2 900 квадратних метрів. Він буде спроможний приймати одяг на переробку і за це будуть платити кошти, які можна використати на майбутні покупки в H&M.

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    На що готові українці заради нового одягу? Фоторепортаж із відкриття H&M
    На що готові українці заради нового одягу? Фоторепортаж із відкриття H&M
    На що готові українці заради нового одягу? Фоторепортаж із відкриття H&M
    На що готові українці заради нового одягу? Фоторепортаж із відкриття H&M
    На що готові українці заради нового одягу? Фоторепортаж із відкриття H&M
    На що готові українці заради нового одягу? Фоторепортаж із відкриття H&M
    На що готові українці заради нового одягу? Фоторепортаж із відкриття H&M
    На що готові українці заради нового одягу? Фоторепортаж із відкриття H&M
    На що готові українці заради нового одягу? Фоторепортаж із відкриття H&M
    На що готові українці заради нового одягу? Фоторепортаж із відкриття H&M
    На що готові українці заради нового одягу? Фоторепортаж із відкриття H&M
    На що готові українці заради нового одягу? Фоторепортаж із відкриття H&M
    На що готові українці заради нового одягу? Фоторепортаж із відкриття H&M
    На що готові українці заради нового одягу? Фоторепортаж із відкриття H&M
    На що готові українці заради нового одягу? Фоторепортаж із відкриття H&M
    На що готові українці заради нового одягу? Фоторепортаж із відкриття H&M
    На що готові українці заради нового одягу? Фоторепортаж із відкриття H&M
    На що готові українці заради нового одягу? Фоторепортаж із відкриття H&M
    На що готові українці заради нового одягу? Фоторепортаж із відкриття H&M
    На що готові українці заради нового одягу? Фоторепортаж із відкриття H&M
    На що готові українці заради нового одягу? Фоторепортаж із відкриття H&M
    На що готові українці заради нового одягу? Фоторепортаж із відкриття H&M
    На що готові українці заради нового одягу? Фоторепортаж із відкриття H&M
    На що готові українці заради нового одягу? Фоторепортаж із відкриття H&M
    На що готові українці заради нового одягу? Фоторепортаж із відкриття H&M
    На що готові українці заради нового одягу? Фоторепортаж із відкриття H&M
    На що готові українці заради нового одягу? Фоторепортаж із відкриття H&M
    На що готові українці заради нового одягу? Фоторепортаж із відкриття H&M
    На що готові українці заради нового одягу? Фоторепортаж із відкриття H&M
    Фото зі сторінки відкриття H&М у Facebook та Олександра Барабошка

    Відзначимо, що Hennes&Mauritz - одна з найбільш очікуваних торгових мереж в Україні. Компанія була заснована в Швеції в 1947 році. Крім H&M в групу входять ще низка світових брендів. Група компаній H&M має 47 онлайн-платформ і більше 4700 магазинів на 69 міжнародних ринках.

    H&M планувала відкрити першу торговельну точку в Україні ще 2014 року. Вона мала з'явитися в центрі Києва. Планувалося також відкривати магазини в столичних торгово-розважальних центрах. Але через події в Україні ці плани відклали.

    Влітку 2017 року бренд одягу H&M знову анонсував вихід на український ринок.

    Другий магазин в Україні відкриється у Києві у ТРЦ SkyMall в жовтні 2018 року.

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