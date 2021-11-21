У Києві відкриють новий центр вакцинації: адреса та графік

Центр вакцинації відкриється в ТЦ «Ашан»

З понеділка, 22 листопада, у Києві запрацює ще один центр вакцинації у Дарницькому районі. Його відкриють на території торгового центру «Ашан». Про це повідомляє Дарницька районна державна адміністрація.

Центр вакцинації відкриється в ТЦ «Ашан» за адресою: вулиця Здолбунівська, 17. Він працюватиме з 12:00 до 18:00.

Якими вакцинами можна отримати щеплення:

AstraZeneca;

CoronaVac;

Moderna (за попереднім записом).

Записатися на вакцинацію можна через електронну систему Helsi.me. Для вакцинації із собою необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.

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