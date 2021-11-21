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    У Києві відкриють новий центр вакцинації: адреса та графік

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    У Києві відкриють новий центр вакцинації в ТЦ - У Києві відкриють новий центр вакцинації: адреса та графік
    У Києві відкриють новий центр вакцинації в ТЦ
    фото: Дарницька районна державна адміністрація

    Центр вакцинації відкриється в ТЦ «Ашан»

    З понеділка, 22 листопада, у Києві запрацює ще один центр вакцинації у Дарницькому районі. Його відкриють на території торгового центру «Ашан». Про це повідомляє Дарницька районна державна адміністрація.

    Центр вакцинації відкриється в ТЦ «Ашан» за адресою: вулиця Здолбунівська, 17. Він працюватиме з 12:00 до 18:00.

    Якими вакцинами можна отримати щеплення:

    • AstraZeneca;
    • CoronaVac;
    • Moderna (за попереднім записом).

    Записатися на вакцинацію можна через електронну систему Helsi.me. Для вакцинації із собою необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.

    Головний санітарний лікар назвав імовірні строки наступної хвилі Covid-19.

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    Теги: лікар смерть щеплення
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    У Києві відкриють новий центр вакцинації: адреса та графік