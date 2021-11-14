Головний санітарний лікар назвав ймовірні строки наступної хвилі Covid-19

«Пік – це осінь і весна»

Наразі немає доказів того, що Covid-19 має чітко визначену сезонність. Хоча більшість вчених схиляються до думки, що найоптимальнішою для нього є температура в межах від +5 до +15 градусів за Цельсієм. Про це головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Тобто, по суті, пік – це осінь і весна. Наразі триває чергова хвиля захворюваності, найбільша за час пандемії» – підкреслив Кузін.

Експерт також перерахував низку чинників, що впливають на нинішню хвилю захворюваності: «Перш за все, штам «Дельта», швидкість поширення якого у кілька разів вища у порівнянні із штамом, який був розповсюдженим раніше. Окрім того, на рівень захворюваності впливає початок осені, похолодання: люди більше проводять часу у приміщеннях, де вже не дуже дотримується дистанція, є питання до циркуляції повітря».

«Якщо ще додати нехтування протиепідемічними правилами та недостатній рівень охоплення вакцинацією, то в таких умовах Covid-19 поширюється значно швидше» – зауважив головний лікар країни.

Нагадаємо, що за даними Національної академії наук, Україна вже пройшла пік захворюваності на коронавірус.

Також повідомлялося, що різновид коронавірусу «Дельта» спричиняє в Україні втричі більше смертей, ніж у сусідній Польщі.