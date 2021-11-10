Проти масок і вакцинації. Інтерв’ю з вчителькою, яка втратила роботу

На Рівненщині від роботи відсторонено шість сотень працівників освіти

Вчителька української мови та літератури з Рівненської області Жанна Тєтєнєва стала відома широкому загалу після торік. Як повідомляв «Главком», тоді місцевий суд оштрафував її на 17 тис. грн. Педагогиня з 26-річним стажем категорично відмовлялася носити маски у школі та інших громадських місцях, чим порушувала правила жорсткого карантину, запровадженого урядом у березні 2020-го. Зрештою, великий штраф вдалося «відбити» в апеляційному суді.

Новим випробуванням для пані Тєтєнєвої виявилася обов’язкова вакцинація працівників закладів освіти, запроваджена восени цього року. Міністерство охорони здоров’я роз’яснює: освітяни, які до 8 листопада 2021 року не матимуть хоча б одного щеплення проти Covid-19, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати до моменту отримання щеплення. Натомість вчителька Тєтєнєва знову навідріз відмовилась виконувати правила, називаючи щеплення процедурою від лукавого.

«Главком» зв’язався з пані Жанною, аби з’ясувати, якими аргументами послуговується працівник освіти у XXI столітті. Час від часу бесіда переходила у цитування Біблії і проголошенням тез про антиконституційний карантин. При цьому Жанна Тєтєнєва справедливо визнає, що через онлайн-уроки школярі недотримують необхідні знання. Тому вона та її колеги звернулися до місцевої і центральної влад з вимогами повністю відновити очне навчання.

До речі, рік тому, коли «Главком» писав про штраф, накладений на Жанну Тєтєнєву за неносіння маски, вона вимагала, щоб редакція не згадувала її прізвища. Нині ж жінка заявила, що читає наше видання, але її обурює, що «Главком» дає позитивні новини про вакцинацію, але не озвучує аргументів її противників. Тож виправляємо ситуацію: слово пані Тєтєнєвій, яка має критичне ставлення щодо вакцинації і карантину і за це отримує вже не перше покарання.

Довідка. Станом на 10 листопада Рівненська область знаходиться у «червоній» зоні карантину. Завантаженість ліжок з киснем у «ковідних» лікарнях становить понад 70%. За минулу добу в цій області померла 21 особа від наслідків Covid-19. Водночас коронавірус за останню добу виявили у ще 1037 мешканців області. За даними першого заступника голови Рівненської ОДА Сергія Подоліна, в області відсторонено від роботи 581 працівника освіти. Вони не вакцинувалися. Але цифра буде змінюватись у бік збільшення, бо ще не всі подали звіти, пояснив посадовець.

Пані Жанно, розпочнемо з останніх подій. У мережі з’явилося відео. Суть його така: 3 листопада керівництво Вараського ліцею №1 попросило вас надати документи про підтвердження вакцинації від Covid-19, а вже 5 листопада директор зачитала наказ про відсторонення вас від роботи без збереження зарплати. Вам зрозумілі причини відсторонення?

Причини відсторонення зрозумілі, але вони незаконні, оскільки суперечать українському законодавству та слову Божому. Зокрема, мене позбавили права на працю. Я професійно виконую свої обов’язки, люблю цю справу і пів життя присвятила навчанню дітей. І той факт, що адміністрація школи вимагає надати документи про вакцинацію, не належить до її повноважень. В цілому ж усі карантинні обмеження в Україні введено з порушенням Конституції, оскільки у нас немає ані воєнного, ані надзвичайного стану. І навіть якби це ввели, то стаття 28 Конституції гласить: «Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам».

Скількох іще освітян з вашого закладу відсторонено від роботи за причиною невакцинації?

Наскільки відомо, відсторонено ще двох моїх колег. Є працівники, котрі не планують щеплюватися, але нині перебувають на лікарняному. Є статистика у розрізі навчальних закладів за кількістю вакцинованих і невакцинованих. Так-от на 9 листопада у Вараському ліцеї №1 було не щеплено 10 осіб. Збір таких даних, на мою думку, є порушенням лікарської таємниці і привселюдним цькуванням.

Яка взагалі атмосфера всередині колективу у зв’язку з останніми подіями?

Конфліктів немає. Єдине, коли цього понеділка вийшла на роботу (з понеділка, 8 листопада Жанна Тєтєнєва відсторонена – «Главком»), то одна колега кричала вслід: «Жанно Володимирівно, що це ви вийшли на роботу?».

До речі, колеги, у яких різні погляди на цю ситуацію, вітаються зі мною. Жодної злоби у свій бік не відчуваю. Можливо, мені простіше, оскільки це вже триває другий рік (мова про складання адмінпротоколів поліцією за не носіння масок у 2020 році – «Главком»). І навіть тепер, коли почалася так звана вакцинація, яку я називаю експериментальною процедурою.

Ви вважаєте себе антивакцинаторкою?

Ви як хочте так і називайте мене, але я – християнка, яка живе за словом Божим… (У цьому місці пані Жанна розлого цитує Одкровення Іоанна Богослова, говорячи про підкорення людей звірині). Якщо Господь мені відкрив те, що відбувається, а я це приховуватиму, то буду покарана Богом…

Восени минулого року правоохоронці масово складали на вас протоколи за відсутність засобів індивідуального захисту. Ви ж тоді також апелювали до Бога, говорячи, що віра забороняє носити маски. Попри це ще торік низка релігійних конфесій закликала своїх вірян дотримуватися карантинних обмежень, у тому числі під час відвідування богослужінь. А що говорила ваша конфесія?

Я не має стосунку до жодної земної релігійної конфесії, але належу до церкви Господа нашого Ісуса Христа. І мені Господь відкрив те, що нині відбувається, – це насильство з боку сатанинської системи. Усе почалося з присвоєння людям ідентифікаційного коду. Далі прийшли маски, які, по суті, розділили людей на тих, хто їх носить, а хто – ні. А потім ще й з’явилася тема вакцинації…

Ваше прізвище потрапило до Єдиного реєстру боржників, який веде міністерство юстиції. Вараський відділ державної виконавчої служби відкрив кілька проваджень зі стягнення штрафів. Це штрафи за порушення карантину? Чи збираєтеся їх сплачувати?

Це штрафи від 170 до 255 грн за неносіння масок. Здається, було 12 адмінпротоколів від поліції. Всього назбиралося понад 5 тис. грн боргу. Я нічого їм не платитиму, бо не вважаю, що допустила порушення закону. Звісно, вони можуть примусово списати з рахунку заробітної плати.

Щоб повернутися до навчального процесу, вам необхідно щепитися бодай однією дозою вакцини або через суд оскаржити наказ про відсторонення. Як діятимете?

Звичайно піду до суду. Адвокат Дмитро Бузанов представлятиме мої інтереси і допомагатиме відновити законне право на працю. (У коментарі «Главкому» пан Бузанов підтвердив, що направив адвокатські запити до всіх інстанцій для збору інформації щодо відсторонення від роботи Жанни Тєтєнєвої. Далі планує звертатися до суду. Адвокат назвав основне юридичне обґрунтування незаконності дій влади: частина 1 статті 58 Конституції України визначає, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. «Отже, не може наказ МОЗ бути застосований до людей, які на дату його набрання чинності вже були працевлаштовані», – тлумачить захисник).

Для розуміння ситуації: ви не ходите на роботу з 8 листопада. Правильно?

Ні, 8 листопада я була у школі. Працювала до кінця робочого дня. Ближче до кінця дня прийшла адміністрація школи і зачитала акт про порушення «карантинної» постанови Кабміну і наказу міністерства охорони здоров’я про обов’язкову вакцинацію. Наскільки зрозуміла, такий акт складено, щоб не видати заробітної плати за вказаний день.

…Шкода, але в Україні часто-густо влада спочатку щось зробить, а потім думає. А треба ж прорахувати бодай на п’ять кроків уперед. На сьогодні в Україні гостра проблема з вчителями. Особливо це стосується математиків і фізиків, – немає кому працювати. А уявляєте скількох нині відсторонили?

Звідси напрошується висновок, що держава не зацікавлена, щоб наша молодь була високоосвіченою. До слова, це підтверджує дистанційна форма навчання. Вперше стикнулася з нею, коли торік на карантин закрили школи. Як відповідальний вчитель, вивчила технології та платформи. Думала, що онлайн можливо навчити учнів. І коли школярі повернулися за парти, побачила нуль! Вони дивилися ображеними очима, мовляв, що я у них запитую. Вони не знали матеріалу. Тобто інформація, подана через комп’ютер, пролетіла великим потоком через їхні голови і не засвоїлася.

Чи будете об’єднуватися з іншими відстороненими вчителями і влаштовувати протести?

Така потужна команда однодумців працює у нашому місті. Зокрема, тиждень тому надіслали звернення міському голові, начальнику управління освіти, президенту, прем’єр-міністру і міністру освіти з вимогами не допускати дистанційного навчання і зупинити карантинні обмеження. Підписалося близько 500 людей.

Як нині збираєтеся заробляти на життя?

Не готова зараз дати відповідь, бо не знаю, наскільки тривалим буде судовий процес із відновлення на роботі. Розглядаю варіанти, можливо, репетиторство вдома або онлайн. Дуже добре знаю свій предмет і навчати дітей – це моє.

Віталій Тараненко, «Главком»



