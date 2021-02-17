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    У Києві викрили хакерів, що атакували компанії в Європі та США (фото)

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    Під час обшуків виявлено та вилучено комп’ютерне та серверне обладнання, яке використовували хакери
    Фото: Київська міська прокуратура

    Із використанням вірусної програми було уражено близько150 іноземних компаній

    Кіберфахівці Служби безпеки України в координації з представниками правоохоронних органів США та Франції провели масштабну спецоперацію з викриття групи хакерів, які здійснювали масові втручання в роботу серверів компаній європейських країн та США.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    За даними слідства, з вересня 2020 року група хакерів з України, використовуючи шкідливе програмне забезпечення, а саме так звану програму-вимагача типу Egregor Ransomware, призначену для викрадення персональних даних, паролів, логінів та платіжних даних, здійснювала масові втручання в роботу серверів компаній США та країн Європи.

    За нерозголошення викраденої інформації та дешифрування уражених комп’ютерних мереж зловмисники вимагали значні грошові кошти.

    За попередніми даними, з використанням вірусної програми було уражено близько150 іноземних компаній. Збитки від діяльності угруповання сягають $80 млн.

    У межах досудового розслідування проведено обшуки на території Києва, у ході яких виявлено та вилучено комп’ютерне та серверне обладнання, за допомогою якого хакерами здійснювалась протиправна діяльність.

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    У Києві викрили хакерів, що атакували компанії в Європі та США (фото)
    У Києві викрили хакерів, що атакували компанії в Європі та США (фото)
    У Києві викрили хакерів, що атакували компанії в Європі та США (фото)

    Учасникам угруповання повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 361 КК України.

    Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою організатора угрупування.

    Слідчі дії тривають.

    Теги: прокуратура СБУ Київ кримінал США кібератака Європа хакер
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