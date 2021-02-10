Викрито банду хакерів, яка грабувала у американських знаменитостей криптовалюту
Від злочинців постраждали тисячі відомих інтернет-блогерів, зірок спорту, музикантів та їх сімей
Європейське поліцейське відомство (Європол) заарештувало 10 хакерів, котрі пограбували американських знаменитостей на $100 мільйонів у криптовалюті, зламуючи їхні телефони.
Про це йдеться у заяві Європолу.
«В цілому вісім злочинців було заарештовано 9 лютого в результаті міжнародного розслідування серії атак з підміни сім-карт, націлених на відомих людей в Сполучених Штатах. Ці арешти відбулися після арештів на Мальті та у Бельгії інших членів тієї ж злочинної мережі», – йдеться в повідомленні.
Протягом 2020 року атаки, організовані цієї злочинною групою, були спрямовані на тисячі людей, в тому числі на відомих інтернет-блогерів, зірок спорту, музикантів і їх сім'ї.
Вважається, що злочинці вкрали у них понад $100 мільйонів у криптовалюті, незаконно отримавши доступ до їх телефонів.
Розслідування, розпочате навесні 2020 року, виявило, як мережа, що складається з десятка злочинців, отримувала доступ до телефонних номерів жертв і контроль над їх додатками або обліковими записами шляхом зміни паролів.
Це дозволяло їм красти гроші, криптовалюту і особисту інформацію, включаючи контакти, синхронізовані з онлайн-акаунтами.
Вони також брали під контроль облікові записи в соціальних мережах, щоб публікувати контент і відправляти повідомлення, маскуючись під жертву.
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