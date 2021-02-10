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    Викрито банду хакерів, яка грабувала у американських знаменитостей криптовалюту

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    Злочинці мали доступ до телефонних номерів жертв і контролювали їх облікові записи&nbsp; - Викрито банду хакерів, яка грабувала у американських знаменитостей криптовалюту
    Злочинці мали доступ до телефонних номерів жертв і контролювали їх облікові записи 
    Ілюстративне фото

    Від злочинців постраждали тисячі відомих інтернет-блогерів, зірок спорту, музикантів та їх сімей

    Європейське поліцейське відомство (Європол) заарештувало 10 хакерів, котрі пограбували американських знаменитостей на $100 мільйонів у криптовалюті, зламуючи їхні телефони.

    Про це йдеться у заяві Європолу.

    «В цілому вісім злочинців було заарештовано 9 лютого в результаті міжнародного розслідування серії атак з підміни сім-карт, націлених на відомих людей в Сполучених Штатах. Ці арешти відбулися після арештів на Мальті та у Бельгії інших членів тієї ж злочинної мережі», – йдеться в повідомленні.

    Протягом 2020 року атаки, організовані цієї злочинною групою, були спрямовані на тисячі людей, в тому числі на відомих інтернет-блогерів, зірок спорту, музикантів і їх сім'ї.

    Вважається, що злочинці вкрали у них понад $100 мільйонів у криптовалюті, незаконно отримавши доступ до їх телефонів.

    Розслідування, розпочате навесні 2020 року, виявило, як мережа, що складається з десятка злочинців, отримувала доступ до телефонних номерів жертв і контроль над їх додатками або обліковими записами шляхом зміни паролів.

    Це дозволяло їм красти гроші, криптовалюту і особисту інформацію, включаючи контакти, синхронізовані з онлайн-акаунтами.

    Вони також брали під контроль облікові записи в соціальних мережах, щоб публікувати контент і відправляти повідомлення, маскуючись під жертву.

    До речі, курс біткоїна сягнув більше 43 тисяч доларів за монету

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    Теги: США гроші телефон пограбування розслідування криптовалюта хакер
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