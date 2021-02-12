  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Суд у США відправив українця за ґрати через інтернет-шахрайство

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <span>Олександр Мусієнко з Одеси співпрацював із східноєвропейськими комп&rsquo;ютерними хакерами</span> - Суд у США відправив українця за ґрати через інтернет-шахрайство
    Олександр Мусієнко з Одеси співпрацював із східноєвропейськими комп’ютерними хакерами
    Фото з відкритих джерел

    Мусієнко був заарештований у Південній Кореї у 2018 році та екстрадований до США у 2019 році

    Суд у Сполучених Штатах засудив громадянина України до понад семи років тюремного ув'язнення за участь у схемі відмивання грошей в інтернеті.

    Про це повідомляє Мін'юст США.

    «Українець був засуджений до 87 місяців в'язниці та зобов'язаний заплатити 98 751,64 долара компенсації після визнання його винним у здійсненні мережевого шахрайства, пов'язаного з його участю у схемі відмивання коштів для східноєвропейських злочинців, які зламали та викрали кошти з банківських рахунків американського бізнесу», - йдеться у повідомленні.

    Згідно з угодою про визнання винуватості та іншими судовими документами, з 2009 по 2012 роки Олександр Мусієнко з Одеси співпрацював із східноєвропейськими комп’ютерними хакерами, щоб отримати понад 3 мільйони доларів з банківських рахунків громадян США та відмити викрадені кошти з них за кордоном.

    Партнери Мусієнка у схемі зламували та викрадали інформацію у потерпілих у Сполучених Штатах і використовували цю інформацію для видання себе за жертв.

    Мусієнко брав участь у вербуванні, нагляді та керівництві мережею так званих грошових мулів, тобто осіб, які могли отримувати викрадені кошти та передавати їх за кордон.

    Мусієнко був заарештований у Південній Кореї у 2018 році та екстрадований до США у 2019 році. У квітні 2019 року ФБР здійснило обшук у ноутбуці Мусієнка та виявило файли, що містять приблизно 120 000 номерів платіжних карток та пов'язану з ними ідентифікаційну інформацію.

    Теги: суд шахрайство США кібератака ФБР в'язниця хакер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies