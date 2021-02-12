Суд у США відправив українця за ґрати через інтернет-шахрайство

Мусієнко був заарештований у Південній Кореї у 2018 році та екстрадований до США у 2019 році

Суд у Сполучених Штатах засудив громадянина України до понад семи років тюремного ув'язнення за участь у схемі відмивання грошей в інтернеті.

Про це повідомляє Мін'юст США.

«Українець був засуджений до 87 місяців в'язниці та зобов'язаний заплатити 98 751,64 долара компенсації після визнання його винним у здійсненні мережевого шахрайства, пов'язаного з його участю у схемі відмивання коштів для східноєвропейських злочинців, які зламали та викрали кошти з банківських рахунків американського бізнесу», - йдеться у повідомленні.

Згідно з угодою про визнання винуватості та іншими судовими документами, з 2009 по 2012 роки Олександр Мусієнко з Одеси співпрацював із східноєвропейськими комп’ютерними хакерами, щоб отримати понад 3 мільйони доларів з банківських рахунків громадян США та відмити викрадені кошти з них за кордоном.

Партнери Мусієнка у схемі зламували та викрадали інформацію у потерпілих у Сполучених Штатах і використовували цю інформацію для видання себе за жертв.

Мусієнко брав участь у вербуванні, нагляді та керівництві мережею так званих грошових мулів, тобто осіб, які могли отримувати викрадені кошти та передавати їх за кордон.

Мусієнко був заарештований у Південній Кореї у 2018 році та екстрадований до США у 2019 році. У квітні 2019 року ФБР здійснило обшук у ноутбуці Мусієнка та виявило файли, що містять приблизно 120 000 номерів платіжних карток та пов'язану з ними ідентифікаційну інформацію.