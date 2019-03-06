У Києві випустять книгу про історію борщу



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Гастроентузіастка Юлія Аврора Огородник Фото: All About Borsch, Facebook

Книга дасть відповідь на запитання, коли борщ став національним ідентифікатором

Рестораторка Юлія Аврора Огородник почала готувати книгу про історію борщу на основі матеріалу, який збирала роками.

«Я вийшла на фінальну стадію. Роками зібрані книги, посилання та ілюстрації від сьогодні почнуть переходити в іншу форму, заради якої усі вони і збирались докупи. Це буде книга про історію борщу. Це буде моя спроба відповісти на запитання, де і коли у часі забило це борщове джерело і яким чином ця юшка стала невід'ємною частиною культури, національним ідентифікатором та зрозумілим усім індексом. А головне - чому цим усім став саме борщ? Яким чином він переміг фаворитів-важковиків і зніс їх з історичного столу?» - повідомила вона у Facebook.

Рестораторка прогнозує, що ті, хто матиме бажання, обов’язково побачать у книзі наругу. Адже у виданні йтиметься не про міфи і консерватизм, а про факти, знання і новації.

Авторка закликала ділитися рецептами борщу на спеціально створеній сторінці у Facebook All About Borsch.

Юлія Аврора Огородник – ресторанна критикиня, ведуча кулінарних майстер-класів «Академiя смаку», засновниця проектів «Ресторанні практики» та «ГастроСереда», а також співавторка книги «Made in Ukraine: купуй, смакуй, мандруй».

Днями у Києві відкрився гастробар «Бабка й сапка», де готують борщ у буряку.